Lindsey Jacobellis: večna zguba, ki je po 16 letih pozlatela

Še zadnji zimski športniki zapuščajo Peking in tudi letošnje pandemične olimpijske igre so postregle z velikimi zgodbami. Kot se radi pohvalijo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, so bile to spolno najbolj izenačene igre doslej in zares je bilo mnogo junakinj, tudi tragičnih, kakršna je denimo Mikaela Shiffrin, ki je prišla po tri zlate kolajne in prevozila le nekaj zavojev. Če vprašate Američane, pa jih je najbolj v srce ganila Lindsey Jacobellis in njena zgodba ima tudi največ možnosti, da jo ovekovečijo v Hollywoodu.

Med šampionkami, ki so zaznamovale ZOI 2022, najdemo seveda tudi Slovenki, dvakrat zlato skakalko Uršo Bogataj in bronasto mamico, deskarko na snegu Glorio Kotnik. Odmevala je dopinška saga 15-letne umetnostne drsalke Kamile Valijeve, ki je zaradi stresa ostala brez zlate kolajne v posamični tekmi. Pa vrnitev švicarske smučarke Lare Gut Behrami, rekorderka s tremi zlatimi kolajnami in dvema bronastima je bila norveška biat­lonka Marte Olsbu Røiseland.

Izmuzljivo zlato

Še bi lahko naštevali šampionske podvige športnic, a morda bi bilo najbolje, če bi pred nadaljevanjem branja tega članka na youtubu vtipkali geslo »Jacobellis 2006« in si ogledali, kako se je v Torinu razpletel eden najbolj čudnih finalov deskarskega krosa v zgodovini olimpijskih iger.

Lindsey Jacobellis je bila pri 20 letih glavna favoritinja in vse je kazalo, da bo zlahka prišla do lovorike. Privozila si je velikansko prednost, tekmice so se kot muhe zabijale v zaščitno mrežo in sama samcata je deskala proti cilju, ko je v zadnjem skoku pretiravala in želela uprizoriti šov za gledalce, a je pri pristanku padla.

Ganjena Lindsey Jacobellis ob koncu ameriške suše na OI v Pekingu. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Mimo nje je švignila Tanja Frieden in tako je Švicarka nepričakovano postala prva zmagovalka v novi olimpijski disciplini. Jacobellisova se je morala sprijazniti s srebrom. »Uživala sem v vožnji. Deskanje je zabavno, zato sem želela deliti svoj užitek z množico,« je takrat povedala, ni pa vedela, da bo na izmuzljivo zlato morala čakati dolgih 16 let.

Jacobellisova, ki je znana po svojih bujnih kodrih in je tudi model znamke za nego las Paul Mitchell, je želela napako popraviti že čez štiri leta, na OI 2010 v Vancouvru, ampak v polfinalu je izpustila vratca in bila diskvalificirana.

V tretje je poskusila leta 2014 v Sočiju, v polfinalu je vodila, toda padla in izpadla iz boja za odličja. Zdelo se je, da bo njena zadnja priložnost za olimpijsko slavo Pjongčang 2018. Kazalo ji je dobro, prebila se je v finale, a tam za tri tisočinke sekunde zaostala za tretjim mestom in ostala brez odličja.

Vendar se Lindsey v lovu na olimpijski sveti gral ni vdala. Pri 36 letih se je podala na svoje pete igre pod petimi krogi in dočakala svoj veliki trenutek. Pravzaprav kar dva. Najprej je zmagala na posamični tekmi in osvojila prvo zlato kolajno za ZDA na igrah v Pekingu. Čez štiri dni je postala olimpijska prvakinja tudi v novi disciplini, deskarskem krosu mešanih ekip s sotekmovalcem, 40-letnim Nickom Baumgartnerjem. Skupaj sta tako prvaka štela 76 let.

Športnici se je odvalil velik kamen od srca. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Največja odrešitev v zgodovini olimpijskih iger,« so zmago Jacobellisove označili v ameriških medijih. Po 16 letih čakanja je osvojila dve zlati kolajni. Drugo v močnem sneženju, prvem po več letih v gorski vasici Zhangjiakou, kar je dalo dosežku še dodaten simbolični pomen. Lindsey in Nick sta bila najstarejša ameriška olimpijska zmagovalca po vozniku zlatega boba Franka Tylerja iz leta 1948, ki je v St. Moritzu v Švici slavil pri 43 letih.

»Smo otroci osemdesetih in zdaj je naš čas,« je bila presrečna Jacobellisova. »Jaz sem v tej ekipi že 20 let in Nick 17 let, smo kot družina. V deskanju štejejo izkušnje in midva sva si jih nabrala ogromno. Ta šport je kot formula 1 na snegu, toliko je spremenljivk, niti ena dirka ni enaka, vsa ta leta ti pomagajo, da v ključnem trenutku sprejmeš pravo odločitev,« je po zmagi v hudem mrazu, pri minus 15 stopinjah Celzija, in slabi vid­ljivosti povedala Jacobellisova. »Mrzlo? Zdaj sem vroča!« je na vprašanje o mrazu odvrnila druga deskarka z dvema zlatima kolajnama na enih igrah, po ruskem zvezdniku Vicu Wildu iz Sočija 2014.

Prebila je ameriški led

Seveda je bolj odmevala njena zmaga na posamični tekmi. Po svoje je tudi prebila led za reprezentanco ZDA, ki pred njenim nastopom kar pet dni ni osvojila zlate kolajne, kar se ji doslej še ni zgodilo. Šestnajst let je Jacobellisova veljala za tisto dekle, ki je po neumnosti zapravilo čisto zmago. Zanimivo, ni je ravno izučilo. Tudi v Pekingu je ob zadnjem skoku v zraku prijela desko, a tokrat se ji atraktivna poteza ni maščevala. V cilju je padla na kolena in si dolgo zakrivala obraz, preden je pokazala širok nasmeh. Skala se ji je odvalila od srca in celo njene tekmice so ji privoščile uspeh.

Izkušena Lindsey Jacobellis in Nick Baumgartner sta v jeseni kariere postala olimpijska prvaka. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Če pogledam štartno listo, so na njej tekmovalke, ki so se rodile, ko sem bila že v srednji šoli. Ampak jaz sem tekmovalna, takšna sem že od mladih nog. Vedno je v meni žarel ta ogenj,« je vsa leta ohranjala strast. Priznala je, da brez tiste usodne napake iz leta 2006 ne bi bila zmagovalka v Pekingu. »Verjetno ne, najbrž bi že po Torinu končala športno pot, saj nisem več uživala. Toliko pritiska je bilo na meni, da upravičim sloves zlatega dekleta. Takšno breme je prehudo za mladega športnika.«

Njena kariera se je tako končala kot v hollywoodskem filmu. Začela se je v domačem Connecticutu in Vermontu, kjer je imela družina vikend. Starša Ben in Anita sta Lindsey in njenega starejšega brata Bena stalno navduševala za šport in spodbujala tekmovalnost med njima. Sprva je bila smučarka, a ko ji je bilo osem let, je družinska hiša zgorela in uničena je bila vsa njena smučarska oprema. »Nismo si mogli privoščiti nove smučarske opreme, lahko smo kupili samo desko.«

Drugo je zgodovina, bi rekli prek luže ...