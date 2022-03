Ljubljančani in Kamničani po prvih tekmah v prednosti

Ljubljančani so na domačem igrišču s 3:0 premagali Panvito Pomgrad, Kamničani pa so bili v gosteh s 3:2 boljši od aktualnih prvakov, igralcev Merkur Maribora.

Panvita Pomgrad je z uvrstitvijo v polfinale svoj cilj v letošnji sezoni dosegla ali celo presegla, obračun z ACH Volleyjem je neke vrste nagrade za uspešno sezono. Možnosti, da preseneti prve favorite prvenstva, jim ne pripisuje nihče, realno razmerje moči je pokazala že prva tekma. Prekmurci so jo sicer dobro začeli, do izida 8:9 vodili, po izidi 12:12 pa so Ljubljančani dosegli šest zaporednih točk, že takrat je bilo jasno, da so ujeli ritem in da bo Panviti v nadaljevanju težko.

Tudi v drugem nizu Panvita ni začela z belo zastavo, tekmecem je dihala za ovratnik, predati se ni hotela, pri izidu 21:18 je še imela nekaj upanja. Toda s štirimi zaporednimi točkami so gostitelji končali niz, z zanesljivo igro pa nadaljevali tudi v tretjem, ki so ga dobili še najlažje, saj so že na začetku povedli s 7:3, nato pa prednost le še večali.

Glavno orožje oranžnih zmajev je bil blok, z njim so dosegli 12 točk, gostje le eno. Bloke so si varovanci Mladena Kašića razdelili, tri je dosegel Nikola Gjorgiev, ki je bil z 18 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

»Zadovoljen sem z današnjo predstavo. Na igrišču smo stali čvrsto ter igrali dobro v bloku. Zdaj nas čaka kar nekaj dni brez tekem, kar bomo izkoristili za kvalitetno pripravo na zaključek prvenstva,« je po tekmi dejal Kašić, zadovoljen je bil tudi domači libero Jani Kovačič: »Zavedali smo se potencialne nevarnosti, ki preti s strani Panvite Pomgrad, vendar smo imeli danes stvari vseskozi pod kontrolo in zasluženo slavili.«

Prvaki po tesni bitki na kolenih

Mnogo bolj negotov bo dvoboj med Mariborčani in Kamničani, takšna je bila že prva tekma. Kamničani v medsebojnih prvenstvenih tekmah zaostajajo z 1:2, a so dobili zadnji obračun v Mariboru, zato jim optimizma pred odhodom na obračun v Maribor ni manjkalo.

A so v prvem nizu povsem odpovedali. Posledica slabega sprejema je bilo vodstvo Štajercev z 9:2, prednost so držali vse do izida 15:8, nato pa sta sledila še dva asa Ahmeda Ihbajrija in Kamničani v nizu niso več imeli nikakršnih možnosti. So pa se prebudili v nadaljevanju, predvsem v drugem delu drugega niza, pri tem pa so jim pomagali domači, ki so naredili veliko napak. Tako je bila zmaga Calcita v nizu skoraj tako zanesljiva kot v prvem mariborska.

Bolj izenačen je bil tretji niz, pred končnico je semafor še kazal izid 20:20, toda domači so z zbrano in borbeno igro v obrambi dosegli pet zaporednih točk, s tem pa se spet znašli v prednosti. Toda preobratov še ni bilo konec, četrti niz je vnovič zanesljivo pripadel gostom, tako da je o zmagovalcu odločal »tie break«.

V njem so na začetku vodili Štajerci, največ za dve točki, toda zaključek je pripadel Gorenjcem. Po izidu 9:9 je Diko Purić dosegel as, sledila pa sta še bloka Tommyja Siiriläja in Jana Klobučarja. Finec je nato dosegel še blok za 10:14 in poraz domačih je bil neizbežen. Blok je bil tisti element, ki je tehtnico nagnil na stran varovancev Matije Pleška, pri katerih so Danilo Pavlović, Mitja Gasparini in Klobučar dosegli 16 točk, na drugi strani jih je sedem več vpisal Roland Gergye.