Ljubljanski maraton bo, a tudi tokrat drugačen

Ljubljanski maraton, tokrat v 25. izvedbi, bo, vendar tudi letos nekoliko okrnjen, je na novinarski konferenci pred nedeljskim težko pričakovanim tekaškim dogodkom dejal predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič. Udeležili se ga ne bodo povabljeni vrhunski tekači, tudi sicer bo sodelujočih precej manj kot v preteklosti, ko je po ulicah glavnega mesta teklo po več kot 20.000 ljudi. Glavno pravilo, ki bo krojilo letošnji maraton, je pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran).

Prijavilo se je nekaj več kot 5000 tekačev, okoli 850 za klasični maraton v dolžini 42 kilometrov, nekaj manj kot 2300 za 21 kilometrov in približno 2050 za desetkilometrsko preizkušnjo. Kot je povedal Ferjančič, so ciljali na vsaj 3000 prijav, a je bil odziv bistveno boljši. Zbiranje prijav so končali konec septembra, vendar se bo še mogoče prijaviti tik pred maratonom, je povedala vodja projekta pri Timing Ljubljana Barbara Železnik. Prireditve pa ne bo več pripravljal dolgoletni direktor Gojko Zalokar. Oče ljubljanskega maratona, kakor mu pravijo, se je namreč po skoraj treh desetletjih upokojil.

Maratonski izziv namesto sobotnega teka

Letos bo odpadel sobotni šolski tek, vendar so najmlajši tekači kljub temu dobili priložnost, da se izkažejo. Skupaj z Zavodom za šport Planica so pripravili maratonski izziv, ki poteka ves oktober. V sklopu pouka otroci pretečejo določene razdalje v štefetah po deset ali 14 udeležencev in poskušajo izboljšati rezultate rekorderjev ljubljanskega maratona na razdaljah 42, 21 in 10 kilometrov, je povedala Barbara Železnik. Mimogrede: na maratonski razdalji še vedno velja rekord Sisaya Kasaye Lemma 2:04:58, kar je tudi eden od desetih najboljših na tovrstnih maratonih.

Barbara Železnik je vodja projekta Volkswagen Ljubljanski maraton že od leta 2000, letos ob njej ne bo več Gojka Zalokarja. FOTO: Roman Šipić/Delo

Nedeljski program bo imel nekoliko prilagojen program, maraton pa bo potekal v dveh krogih. Začne se ob 8.55 z ročnimi vozički na 21 kilometrov, nadaljuje se z garmin tekom na deset kilometrov ob 9. uri, 15 minut pozneje pa je že start na 21 in 42 kilometrov. »Letos poteka še državno prvenstvo v teku na 42 kilometrov, a ne z udeležbo vrhunskih slovenskih atletov. Ti so se bolj odločali za krajše razdalje,« je povedala Barbara Železnik. Tudi tokrat bo virtualni tek, a zanj ni večjega zanimanja.

Rožnati maraton Od 9. oktobra poteka v Ljubljani rožnati maraton. Organizatorji tekače pozivajo, da premagajo 10, 21 ali 42 kilometrov po uradni trasi Volkswagen Ljubljanskega maratona kadarkoli v rožnatem oktobru, samostojno ali z družbo. Trasa je označena rožnato; uradni start je pri Drami, cilj pa na Kongresnem trgu. Za vsakega udeleženca bo Timing Ljubljana doniral evro v sklad Združenja Europa Donna Slovenija. Donirajo lahko tudi vsi drugi z nakupom majice za pet evrov v ljubljanskem TIC.

Tretjina prijavljenih iz tujine

Osrednja prireditvena prostora bosta Kongresni trg in Trg republike. Na slednjem bo prevzem startnih številk (ta je bil sicer običajno na Gospodarskem razstavišču), in sicer v petek in soboto od 9. do 19. ure ter v nedeljo od 6.50 do zaključka maratona. Šele v petek začenjajo zaradi PCT-pogoja, ki določa, da test ne sme biti starejši od 48 ur. »Upoštevali bomo vsa priporočila, ki smo jih dobili od NIJZ in upravne enote, in ozaveščali tekače o spoštovanju tega pogoja,« je zagotovila Barbara Železnik. Maratoncem, ki bodo prišli v Ljubljano iz drugih krajev, bo na voljo brezplačen prevoz z avtobusi LPP s parkirišč na Dolgem mostu ali v Stožicah.

Otroški teki v soboto odpadejo. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Čeprav letos povabljenih tekačev ne bo, pa prihaja kar tretjina prijavljenih iz tujine. Dodatne prijave bodo sprejemali v petek in soboto v času izdajanja startnih številk, a po nekoliko višji ceni, 50 evrov. Prijavnina za maraton je sicer znašala 40 evrov.

To je sicer že drugi maraton, ki je okrnjen, lani je namreč potekal samo virtualno. Kot je dejal Danilo Ferjančič, smatrajo, da je to še vedno izjema, velikemu, profesionalnemu maratonu z množično udeležbo se nikakor ne odpovedujejo, bodo pa v tem času razmislili o nadaljnjem razvoju: »Posebni časi terjajo posebne ukrepe,« je poudaril. Tudi o proračunu še ni želel govoriti.