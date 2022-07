Ljubše ameriško podeželje kot Alžirija

V nadaljevanju preberite:

Najboljši metalec diska na svetu ta hip Kristjan Čeh je nastop na nedavnih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu odpovedal z razlogom, da bi bila pot v Magreb preveč stresna in utrudljiva. Če dodamo še dejstvo, da je kar nekaj slovenskih športnikov in športnic med igrami na severu Afrike čutilo prebavne težave, potem je orjak iz Podvincev pri Ptuju očitno ravnal prav. A če je pot v Alžirijo »dolga«, kaj potem reči za odisejado do prizorišča letošnjega svetovnega prvenstva v atletiki, to je v Eugenu na severozahodu ZDA. Eugene je v primerjavi z Oranom, ta ima 1,5 milijona prebivalcev in je drugo največje alžirsko mesto, s 176.000 stanovalci pravo ameriško podeželje.