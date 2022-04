Lovenjak Sudar ni ponovil petkovega podviga

Na švicarski premieri svetovnega pokala v športnem plezanju v Meiringenu je na sporedu le še zadnje dejanje, moški finale, ki bo minil brez slovenskega zastopstva. Med dvajseterico polfinalistov so bili tudi Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Jernej Kruder, ki se niso uvrstili v finale najboljše šesterice.

Libeličan Lovenjak Sudar je bil s petimi rešenimi balvanskimi problemi v 11 poskusih do vrha najboljši Slovenec v petkovih moških kvalifikacijah in se je zavihtel na vrh razpredelnice. Današnji polfinale pa Korošcu ni prinesel tako želenega prvega finala v konkurenci svetovne elite. Brez osvojenega vrha smeri, zmogel je tri cone v treh balvanskih problemih od štirih v polfinalu, je zasedel 20. mesto med dvajseterico polfinalistov.

S sedmim dosežkom kvalifikacij se je v drugi krog tekmovanja uvrstil njegov klubski kolega z Raven na Koroškem Vezonik, ki je tekmovanje sklenil na 13. mestu. Na svojem računu je imel en vrh smeri in osvojene cone v naslednjih treh balvanih. Trinajsto mesto je tudi najboljši slovenski dosežek moškega polfinala.

Tržičan Peharc z enim vrhom in dvema conama in Celjan Kruder s štirimi conami, brez vrha smeri, sta uvodno tekmo svetovnega pokala letošnje sezone končala na 17. oziroma 18. mestu. Za preboj med najboljšo šesterico je bilo treba rešiti vsaj dva balvanska problema in osvojiti vsaj še dve coni v čim manjšem številu poskusov.