Luka Božič zmagal za elitni uvod

Luka Božič je zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu. Potem ko je v kvalifikacijah zabeležil peti čas, je bil v finalu še prepričljivejši in je še enkrat dokazal, da mu olimpijska proga v Španiji ustreza. Tu je bil leta 2019 tudi tretji na svetovnem prvenstvu.

Tokrat je drugouvrščenega Britanca Adama Burgessa premagal za sekundo in 17 stotink, olimpijskega prvaka Francoza Nicolasa Gestina pa za sekundo in 67 stotink. Francoz je bil sicer na vmesnih časih hitrejši, a se je v spodnjem delu dotaknil vratc in zapravil zmago.

Za Primorca je to peta zmaga v enojcu v svetovnem pokalu in druga v Seu d'Urgellu, kjer je že bil tudi drugi in četrti.

Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar sta brez finala ostala za las. Savšek je dosegel 13., njegov mlajši kolega pa 14. čas. Bolj nezadovoljen je bil zagotovo nekdanji olimpijski prvak, ki bi bil brez dotika vratc četrti.

Še slabši dan kot Žiga Lin je imela njegova sestra Eva Alina Hočevar. Vožnja se ji je povsem ponesrečila, s šestimi kazenskimi sekundami je bila 37., za mesto je zaostala celo za mlajšo reprezentančno kolegico Saro Belingar, ki je bila od nje štiri sekunde hitrejša, kar kaže na velike težave olimpijke.

Slovensko čast je tako reševala olimpijka iz Tokia Alja Kozorog, ki se je v finale uvrstila z 11. časom. A vožnje iz kvalifikacij ni nagradila, v finalu je bila zadnja, 12., za zmagovalko, olimpijsko prvakinjo Jessico Fox je z enim dotikom zaostala dobrih 15 sekund. Drugo mesto je zasedla Španka Miren Lazkano, tretje pa Čehinja Martina Satkova.

V nedeljo bodo v Seu d'Urgellu tekmovali še v krosu.