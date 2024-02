Mahomes gre po Bradyjevih stopinjah, Kelce se je poklonil trenerju Reidu

V nadaljevanju preberite:

Po ločitvi Toma Bradyja in serijskih zmagovalcev New England Patriots ni bilo treba dolgo treba čakati na nastanek nove dinastije v NFL. Kansas City Chiefs so v 58. superbowlu v Las Vegasu uprizorili preobrat in po zmagi s 25:22 proti San Francisco 49-ers tretjič v petih letih dvignili lovoriko Vinca Lombardija. Poglavarji iz Misurija so postali prvi, ki jim je uspelo ubraniti naslov po Patriots leta 2004. Veliki finale ameriškega nogometa so začinili mnogi estradniki, prva med njimi Taylor Swift je zasenčila tudi Usherja, čigar šov ob polčasu ne bo dolgo ostal v spominu.

