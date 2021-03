Maja Mihalinec Zidar peta, Neja Filipič osma

Zadnji dan 36. dvoranskega evropskega prvenstva v atletiki je slovenska šprinterka Maja Mihalinec Zidar v finalu teka na 60 metrov s časom 7,26 sekunde zasedla peto mesto. Z njim je dosegla drugo najboljšo slovensko uvrstitev v Torunu po sobotnem podvigu skakalke s palico Tine Šutej, ki je zablestela s srebrnim odličjem.



»Izboljšala sem uvrstitev iz Glasgowa, s čimer sem zadovoljna, a če bi izboljšala svoj izid sezone, bi osvojila kolajno. Škoda, ampak biti peta v Evropi v šprintu je izjemno. V vseh treh današnjih tekih smo se menjavale na vrhu, finale pa je tekma zase. Bile smo zelo izenačene, odločale so malenkosti. Dobro sem tekla predvsem v drugem delu, kar je pomembno za sezono na prostem in tek na 200 m, kar bo moja disciplina na olimpijskih igrah. Peto mesto je potrditev, da sem v vrhu na stari celini,« je izjavila Maja Mihalinec Zidar.



Z najboljšim izidom sezone na svetu je v teku na 60 metrov zmagala Švicarka Ajla del Ponte (7,03). Srebrno kolajno si je pritekla Finka Lotta Kemppien (7,22), ki je bila po fotofinišu hitrejša od tretjeuvrščene Nizozemke Jamile Samuel (7,22).



V troskoku je Neja Filipič s 14,02 metra pristala na osmem mestu. Zlato lovoriko si je priborila Portugalka Patricia Mamona, nekdanja evropska prvakinja na prostem (2016) in podprvakinja (2012), ki je bila najboljša že v kvalifikacijah. V finalu jo je odneslo do novega portugalskega rekorda (14,53 m).



Drugo mesto je osvojila Španka Ana Peleteiro (14,52 m), tretja pa je bila z enako daljavo Nemka Neele Eckhardt, ki je imela slabši drugi skok.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: