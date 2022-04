ManCity, Real? Pozabite, tu sta Maribor in Koper

Novi teden je tu, tudi športni. Spet bo v znamenju nogometa, na sporedu bosta namreč uvodni polfinalni tekmi v ligi prvakov, izbrani štirje klubi bodo za vstopnico za finale obračunali tudi v evropski in konferenčni ligi. V ponedeljek, 25. aprila, bo še zadnji dvoboj 32. kola prve slovenske nogometne lige. V Kidričevem pri Aluminiju bo namreč ob 17.30 gostovalo Celje. V državnem prvenstvu za odbojkarje bo ob 18. uri na sporedu tretja finalna tekma, ACH Volley pa lahko ob zmagi proti Calcit Volleyju osvoji že svoj 18. naslov prvaka.

Kralji v Manchestru

V torek, 26. aprila, veliki dan za najpomembnejšo postransko stvar na svetu. In to kakšen, v prvi polfinalni tekmi lige prvakov Manchester City ob 21. sprejema Real Madrid. Veliki dan za slovenske igralce v ligi NBA tudi. Brooklyn Gorana Dragića ob 1. uri v noči na torek v četrti tekmi prvega kroga končnice gosti Boston. Ob 3.30 pa Luka Dončić z Dallasom gre v boj z moštvom Utah, to bo peti dvoboj uvodnega kroga. Tudi rokomet je tu, v prvi četrtfinalni tekmi evropske lige se bo Gorenje v gosteh (20.45) pomerilo z Benfico.

Dan D za Olimpijo

Sreda, 27. aprila, in še drugo prvo dejanje polfinala lige prvakov. Ob 21. uri gre Liverpool na Anfieldu v boj z Villarrealom. Veliko prizorišče bo tudi v igri pod obročema, Cedevita Olimpija v četrtfinalu evropskega pokala ob 20. uri v tekmi na izločanje gosti Bursaspor.

Bodo Alen Omić in soigralci spet dvignili dvorano Stožice na noge? FOTO: Cedevita Olimpija

Žreb skupin EP

Uvodni polfinalni tekmi evropske nogometne lige v četrtek, 28. aprila, sta Leipzig - Glasgow Rangers (21) in West Ham - Eintracht Frankfurt, tudi ob 21. uri. V konferenčni ligi, tudi tu se začenja polfinale, sta para Feyenoord - Marseille in Leicester - Roma (oboje ob 21.). Na Ljubljanskem gradu bo ob 17. uri žreb skupin za letošnje EP za rokometašice, gostijo ga Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija. Slovenski hokejisti se bodo v pripravah na SP v Pontebbi (Tablja) ob 19. uri merili z Italijo. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja v NHL v noči na četrtek ob 4. uri igrajo proti Seattle Kraken.

Rokometni derbi

V petek, 29. aprila, bodo spet na delu nogometaši Celja, v uvodni tekmi 33. kola 1. SNL gostijo Muro (20.15). Dallas spet igra! V noči na petek, zanimivo, ura tekme še ni določena, v šestem srečanju prvega kroga končnice z Utahom. Kings so ob 4. uri v ligi NHL pri Vancouvru. V rokometni ligi NLB bo v 23. kolu derbi (19) med Trimom in Celjem Pivovarno Laško. V Sofiji se začenja EP v judu s tudi tokrat močno Slovenijo.

V Mariboru za prvaka

Dvoboja nogometne Prve lige Telemach v 33. kolu sta v soboto, 30. aprila, CB24 Tabor Sežana - Kalcer Radomlje (17.30) in veliki obračun za prvaka Maribor - Koper (20.15). V košarkarski ligi ABA je na sporedu četrtfinale, v uvodni tekmi bo Cedevita Olimpija ob 19. uri gostila Igokeo. Risi ob 18. uri na Bledu prijateljsko igrajo s Francijo.

Krim na vse ali nič

Nedelja, 1. maja, pomeni, da se bodo v 1. SNL pomerili Domžale in Aluminij (17.30) ter Olimpija in Bravo (20.15). V prvi četrtfinalni tekmi lige prvakinj bo Krim ob 14. uri gostil Vipers Kristiansand. V Jerezu bo še (14) dirka v motociklistinem razredu motoGP za VN Španije.