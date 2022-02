Manjši in šibkejši zmagujejo na športnih frontah

V nadaljevanju preberite:

Ob žal tragičnih dnevih za civilizacijo so se mi vrnili spomini na legendarne nogomet­ne bitke v Kijevu in Moskvi. Imel sem srečo, da me je nogomet pripeljal do moskovskega velikana, štadiona Lužniki, Rdečega trga, starega olimpijskega štadiona v ukrajinskem glavnem mestu in Majdana. A tudi do Donecka, kjer je imel svoj dom Šahtar (ali Šahtjor). Priznam, da takrat še nisem bil pozoren na tako bolečo etnično »težavo«, na las podobno tisti v naši nekdanji skupni državi.