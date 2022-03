Marc Marquez bo izpustil tudi dirko v Argentini

Španski zvezdnik razreda motoGP Marc Marquez, ki je po padcu na treningu pred dirko v Indoneziji pred desetimi dnevi moral izpustiti že zadnjo preizkušnjo motociklističnega svetovnega prvenstva, ne bo nastopil niti na naslednji dirki konec tedna v Argentini, je sporočila njegova ekipa Honda.

Kot so pojasnili v njegovi ekipi, je Marquez v ponedeljek zaradi težav z vidom, ki so posledica padca med ogrevanjem v Indoneziji, v Barceloni obiskal očesnega zdravnika. Ta je ugotovil, da je stanje nekdanjega svetovnega prvaka boljše kot prej, a se je Marquez vseeno odločil za klasično zdravljenje, kar pomeni, da bo dirko v Argentini izpustil ter izkoristil čas za počitek in okrevanje.

Preizkušnja na dirkališču Termas de Rio Hondo 3. aprila bo tretja v sezoni, dirkači elitnega razreda motoGP bodo tam štartali ob 20. uri po slovenskem času.