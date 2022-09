Marc Marquez konec tedna na VN Aragonije

Kot je v torek sporočila njegova ekipa Repsol Honda, bo 29-letnik že nastopil konec tedna na veliki nagradi Aragonije. Marc Marquez je sredi julija šest tednov po četrti operaciji desne roke v ZDA prejel zeleno luč zdravnikov za fizioterapijo.

Konec avgusta in v začetku septembra je že sedel na motor in opravil dva uspešna testa na dirkališču v Aragoni. Marquez si je zlomil roko v nesreči na veliki nagradi Španije leta 2020 in čeprav se je aprila lani vrnil v SP in zmagal na treh dirkah, mu je poškodba še naprej povzročala težave, zato je šel na novo operacijo.

»110 dni po njegovi zadnji dirki v motoGP na veliki nagradi Italije 29. maja se bo Marc Marquez vrnil v tekmovanje na VN Aragonije« je v izjavi navedel japonski proizvajalec.