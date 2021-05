Maribor drevi s Crveno zvezdo, ligo podpirata tudi Bregović in Pančev

Igor Rašić verjame, da se bodo slovenski boksarji predstavili v lepi luči. FOTO: Roman Turnšek

Loznica v gosteh premagala Vardar

Žreb je BK Maribor uvrstil v na papirju težjo skupino B, v kateri so ob beograjski Crveni zvezdi (Srbija) še zagrebški Vitezi (Hrvaška) in Radnik Bijeljina (BiH). V skupini A so Loznica (Srbija), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skopje (Severna Makedonija) in Črnogorski sokoli (Črna gora). Uvodni dvoboj je bil sinoči v Skopju, kjer je Loznica pred očmi nekdanjega izvrstnega makedonskega nogometaša Darka Pančeva s 14:6 premagala domači Vardar. Obračun med Željezničarjem in Črnogorskimi sokoli pa bo spremljal tudi legendarni glasbenik Goran Bregović.

Po dolgem čakanju je napočil čas za začetek novoustanovljene regionalne lige v boksu, v kateri bo slovenske barve branil BK Maribor. Ekipo bodo kot trenerji vodiliin, za uvod pa jih drevi čaka težko gostovanje pri beograjski Crveni zvezdi.»Srbi so v zadnjem obdobju v velikem vzponu, zato računam, da nas bodo podcenjevali. To bi bila lahko naša priložnost. Verjamem, da bodo vsi naši fantje dobro borili, rezultat pa je težko napovedati,« je dejal Rašić in dodal, da je ekipa tik pred zdajci ostala brez nadarjenega(do 60 kg), od katerega so si v našem taboru veliko obetali.V Beograd so tako ob mladincih(do 64 kg) in(do 75 kg) odpotovali še člani(do 64 kg),(do 69 kg),(do 75 kg),(do 81 kg) in(do 91 kg). »BK Maribor je v bistvu slovenska reprezentanca, za katero se bodo borili naši najboljši boksarji iz vse države, takšno ime pa smo izbrali zaradi dolge tradicije, ki jo ima mariborski boks,« je pojasnil trener BK Maribor in potarnal nad tem, da v supertežki kategoriji (nad 91 kg) ta čas nimamo konkurenčnega borca.Ob tem je nekdanji vrhunski boksar in dolgoletni slovenski reprezentant pripomnil, da ni nujno, da bo postava vedno ista. »Ekipa se bo lahko spreminjala, nastop v njej pa si bo moral vsak prislužiti,« je še dejal Rašić in dodal, da se bo v Beogradu predstavila tudi slovenska sodnica