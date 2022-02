Mariborčanke brez milosti za oslabljene Dalmatinke

Odbojkarice Nove KBM Branika so zabeležile četrto zmago v srednjeevropski ligi, z njo pa so si že zagotovile nastop na zaključnem turnirju. Obračun s Marina Kaštelo je bil za varovanke Bruna Najdiča le lažji trening, saj so gostje prišle v Maribor z drugo postavo. V njej sta bile le dve igralki iz zapisnika prve medsebojne tekme v Dalmaciji, ki so jo s 3:1 dobile Hrvatice.

Tokrat so Dalmatinke osvojile vsega 29 točk, le tri pa dosegle same, preostale so jim podarile Štajerke, ki tudi niso igrale ves čas v najboljši postavi. Devet z začetnimi udarci, s katerimi so sicer dosegle deset asov. Polovico od njih Lorena Lorber Fijok, z desetimi točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme.

Prva postava hrvaška ekipe naj bi v četrtek nastopila na domači tekmi proti vodilnemu Calcitu.