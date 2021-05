Marquez ponovno grdo padel v Jerezu

Šestkratni svetovni prvak v kraljevem motociklističnem razredu motoGP Marc Marquez je pri veliki hitrosti na tretjem treningu pred dirko svetovnega prvenstva v Jerezu za VN Španije ponovno grdo padel. Po zdravniškem pregledu so iz njegove ekipe Honde sporočili, da 28-letni Španec ni utrpel hujših poškodb razen odrgnin, a so ga vseeno odpeljali na dodatne preglede. Po njih so sporočili, da bo Katalonec nadaljeval z dirkanjem. Marquez je na tem dirkališču padel že lani julija, ko si je zlomil desno roko in potem v letu 2020 ni mogel več tekmovati. Po operacijah in devetih mesecih odsotnosti se je v SP vrnil pretekli mesec na veliko nagrado Portugalske. Po petkovem treningu je priznal, da še vedno ne čuti dovolj moči.



Na današnjem prvem treningu je izgubil oblast nad motociklom pri 180 kilometrih na uro, v sedmem zavoju je zletel na prod ob cestišču, z levo roko pa je trčil ob ogrado. Vidno pretresen je sam odšel iz prizorišča nesreče, v bokse se je potem vrnil z skuterjem. »Zaradi ponovnega pregleda njegovega zdravstvenega stanja po padcu na sedmem zavoju je bil @MarcMarquez93 prepeljan v bolnišnico na nadaljnje preiskave. To smo storili zgolj zaradi previdnosti, Marquez namreč ne čuti bolečin ali nelagodja,« je prek twitterja v drugem sporočilu po nesreči zapisala njegova ekipa. Marc Marquez je bil sedmi na njegovi prvi dirki po dolgem premoru 18. aprila na Portugalskem, na petkovem treningu v Jerezu je bil 16.

