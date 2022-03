Marquez priznal: V tem trenutku je deveti naslov prvaka nepredstavljiv

Marc Marquez je pred nedeljsko uvodno dirko sezone motoGP za VN Katarja priznal, da po seriji zdravstvenih težav v zadnjih letih še vedno ni povsem stoodstoten.

»Delam na tem. Zato bo tudi prišlo sprememb v mojem življenju,« je v intervjuju za časopis Marca povedal Marquez, ki se bo preselil v Madrid, kjer domuje njegova ekipa Repsol Honda. »Vsaj v prvem delu sezone še ne bom stoodstoten, a menim, da bom dovolj pripravljen, da se borim za zmage,« je nadaljeval Marquez.

Naslov v tem trenutku »nepredstavljiv«

Priznal je tudi, da se mu zdi v tem trenutku »nepredstavljivo«, da bi ob koncu sezone lahko proslavljal svoj deveti naslov svetovnega prvaka, s katerim bi se na večni lestvici izenačil z legendarnim Italijanom Valentinom Rossijem, ki po 26 sezonah ne bo več dirkal. Naslov, svojega prvega v karieri, brani Francoz Fabio Quartararo s tovarniško yamaho.

»Deveti naslov prvaka? Uf, v tem trenutku se mi to zdi nepredstavljivo. Če po poškodbi čutim kaj večjo naklonjenost okolice? Iskreno povedano, sem vedno čutil naklonjenost mojih ljudi, ti so tisti, ki me zanimajo, saj me že od nekdaj podpirajo. Vem, da se v navijaškem svetu dogaja marsikaj, tako kot v vseh športih in pri vseh športnikih, a vedno sem čutil veliko spoštovanje. Bolj kot ne mi je vseeno, če me kdo pač ne spoštuje,« je še dejal Marquez.