Matej Žagar še za odtenek slabše kot v petek

Slovenski spidvejist Matej Žagar je četrto dirko svetovnega prvenstva v Vroclavu končal na 15. mestu in se ni uvrstil v polfinale. Na drugi od dveh zaporednih dirk na tem prizorišču je zmago vnovič slavil domačin Bartosz Zmarzlik. Drugi je bil Rus Artjom Laguta, tretji pa Danec Leon Madsen.



Potem ko so dolgo časa odlagali začetek sezone in spreminjali koledar po odpovedih nekaterih dirk, so v zadnjih dveh tednih izpeljali štiri od predvidenih 11 dirk. Po dvojčku v Pragi sredi julija je v petek in danes sledil še dvojček dirk v Vroclavu. Največ uspeha so imeli domači dirkači z dvema zmagama Zmarzlika in petkovim drugim mestom Macieja Janowskega, manj pa je bil uspešen slovenski predstavnik med elito.



Tako v petek kot danes je bil Žagar daleč od boja za polfinale. Na petkovi preizkušnji je bil 13. s štirimi točkami. Še za odtenek slabše se je odrezal danes, saj so mu njegove vožnje prinesle le 15. mesto in le dve novi točki v SP.

Najbolje v drugi in tretji vožnji

Žagar je tokrat najboljši predstavi pokazal v svoji drugi in tretji vožnji. V drugi je prišel do dveh točk, premagal ga je le Britanec Tai Woffinden, v tretji pa je odlično začel in vodil, potem pa so ga tekmeci do konca vendarle prehiteli in ga spodrinili na tretje mesto.



Naslednji dirki bosta na sporedu že naslednji teden, ko bo nov dvojček preizkušenj v poljskem Lublinu.



Izidi: 1. Zmarzlik (Pol) 20, 2. Laguta (Rus) 18, 3. Madsen (Dan) 16, 4. Woffinden (VBr) 14, 5. Sajfutdinov (Rus) 12, 15. Žagar (Slo) 2.



Svetovno prvenstvo skupno: 1. Janowski (Pol) 66, 2. Laguta (Rus) 66, 3. Zmarzlik (Pol) 63, 4. Sajfutdinov (Rus) 58, 5. Lindgren (Šve) 50, 13. Žagar (Slo) 17.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: