Maverick Viñales je pri 26 letih in v pričakovanju hčerkice nov dirkač

S številko 1 v svetovnem prvenstvu je za Mavericka Viñalesa vse veliko lepše. FOTO/Karim Jaafarr/AFP

Crutchlowu povsem zaupa

9 zmag v SP elitnega razreda motoGP je doslej zbral Maverick Viñales, tri leta 2017.

Zmaga ob začetku letošnjega svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP jevrnila v leto 2017, ko je začel sezono kot eden glavnih favoritov za naslov prvaka ter z zaporednima uspehoma na uvodnih dirkah v Katarju in Argentini. Takrat se je v preostalih 17 nastopih le enkrat povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra in zašel v negativno krivuljo dosežkov, iz katere še ni našel trajnega izhoda. Zato veliko pričakuje od letošnjega SP: ne nazadnje bo tako kot prejšnjo nedeljo dobil priložnost v Katarju, le da bo dirka nosila ime velika nagrada Dohe.»Počasi. Enkrat sem že okusil vodstvo v SP in takrat se nisem dobro odzval. Leta 2017 sem začel silovito, a nato redno gledal v hrbetin, ki sta v tisti sezoni zbrala vsak po šest zmag. Toda zdaj sem drug človek, star sem 26 let in pričakujem rojstvo hčerke, prav tako sem drugačen dirkač,« meni Maverick Viñales.V nedeljo med njegovimi tekmeci ne bo Marqueza, ki še ni povsem okreval po treh operacijah nadlakti, in Doviziosa, ki je sprva načrtoval prosto leto, a naj bi razmišljal, da bi se pridružil Apriliinemu moštvu. Toda kandidatov za vrh zlepa ne bo zmanjkalo, kar je potrdila že nenavadna sezona 2020, v kateri se je na 14 preizkušnjah med zmagovalci izmenjalo devet dirkačev. Slednjič je šampionsko lovoriko osvojil Suzukijev adutz eno samo zmago,je bil največkrat najhitrejši (trikrat), a pristal šele na osmi stopnički, dve mesti nižje kot Viñales, ki je bil prvi zgolj v Misanu.Lanska skrajšana sezona je štela pet dirk manj kot letošnja in je imela pet prizorišč z dvojnim sporedom. Dvakrat zapored je na istem dirkališču zmagal le Quartararo na prvih dveh preizkušnjah v Jerezu, kar ni najboljša napoved za Viñalesa, še posebej, ker proge v Katarju ne moremo šteti med njegove najbolj priljubljene. Na njej je bil resda prvi minulo nedeljo in leta 2017, v preostalih štirih nastopih v konkurenci motoGP pa se ni prebil med najboljše: dvakrat je bil šesti, po enkrat sedmi in 14.»Dobro se zavedam vseh pasti, ki me čakajo. Ostajam z obema nogama na trdnih tleh in si s sodelavci v Yamahinem tovarniškem moštvu prizadevam, da bi pripravili motor za čim bolj stanovitne uspehe. Ob meni je Quartararo zamenjal Valentina Rossija, a sem dobil izkušeno pomoč, saj jeprevzel vlogo testnega voznika. Z njim se bolj samozavestno lotevamo izzivov. Ko on nekaj predlaga, mu zaupam,« poudarja Viñales, ki je že kot otrok sanjaril, da bo nekoč postal svetovni prvak.Po nizu razočaranj in občasnih prebliskov, s katerimi si je dokazoval, da je sposoben veliko več, kot je dosegal, pa se je iz želje razvila že kar obsedenost. Sprva je plačal ceno zaradi primerjanja z Marquezom, lani, ko je njegovega slovitega španskega rojaka ustavila poškodba, ni bil kos velikemu pričakovanju.»Videli bomo, kaj vse bo prineslo leto 2021. Dodatne odgovore bom dobil že v nedeljo ter nato v Algarveju in Jerezu, pričakujem pa tudi, da se bo Marc Marquez po enoletni odsotnosti vrnil med nas kot sestradan volk in na juriš lovil sedmi šampionski naslov v motoGP. Toda začetni občutki so prijetni,« je prepričan.