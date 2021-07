Max brez milosti v Lewisovi dnevni sobi: dobil tudi zgodovinski šprint

Poleg najboljšega dosežka v sobotnih šprinterskih kvalifikacijah se je Max Verstappen razveselil tudi treh dodatnih točk v skupnem seštevku, kjer po nekaj odličnih predstavah na zadnjih dirkah že tako občutno vodi pred serijskim prvakom Britancem Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Slednji se bo v dirko pognal z drugega mesta, tretji je bil njegov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas.



Vodstvo F1 ta konec tedna preizkuša nov način dirkaškega konca tedna. Šprinterka dirka je namreč nadomestila običajne kvalifikacije. S tem v vodstvu tekmovanja želijo poskrbeti za več dogajanja na stezi za gledalce. Novost je prvič na sporedu prav v Silverstonu. V soboto so najprej izpeljali drugi prosti trening, nato pa so se dirkači pomerili na skrajšani dirki, dolgi 17 krogov oziroma okoli 100 km.



Končni vrstni red šprinterske dirke je dal tudi štartne položaje za običajno nedeljsko dirko za VN Velike Britanije (16.00), obenem pa so najboljši trije dobili nekaj točk za seštevek svetovnega prvenstva. Zmagovalcu so pripadle tri, drugemu dve in tretjemu ena točka. Poskusno uvajanje pravil bo znova na vrsti na VN Italije, tretjič pa predvidoma na eni od neevropskih dirk, ki so ostale na koledarju letošnje sezone.



Verstappen, ki mu je po zmagi pripadel osmi »pole position« v karieri, je sicer dobil štiri od zadnjih petih dirk in ima zdaj 33 točk prednosti v skupnem seštevku pred Hamiltonom. Nedeljska dirka je razprodana in bo prva pred polnimi tribunami v času pandemije novega koronavirusa.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: