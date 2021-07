Max Verstappen je še neulovljiv

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je bil najhitrejši v kvalifikacijah za nedeljsko dirko za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Nizozemec je še četrtič v tej sezoni prišel do najboljšega startnega položaja, skupno pa je to bil njegov še sedmi karierni pole position.



Verstappen je še tretjič po vrsti vpisal najboljši čas kvalifikacij, potem ko je bil najhitrejši tudi v kvalifikacijah dirke za VN Francije in nato še VN Štajerske, ki je bila prav tako na dirkališču, Red Bull Ringu, v Spielbergu.



Na drugo mesto kvalifikacij se je presenetljivo prebil dirkač McLarna, Britanec Lando Norris, Mehičan Sergio Perez (Red Bull) pa je bil tretji. Svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton se je tokrat moral zadovoljiti s četrtim mestom, peto mesto pa je zasedel njegov moštveni kolega pri Mercedesu Finec Valtteri Bottas.



Verstappen se očitno dobro znajde na avstrijskem dirkališču, kjer je pretekli konec tedna že dobil VN Štajerske. Pred tem je zmagal tudi na dirki za VN Francije.



V skupnem seštevku ima 23-letni Nizozemec 18 točk naskoka pred Hamiltonom, tretji Perez zaostaja že 60 točk.



Dirka za VN Avstrije se bo začela v nedeljo ob 15. uri.

