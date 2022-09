Metka Lobnik dokazala, da njena prva kolajna med elito ni bila naključna

Nadarjena slovenska judoistka Metka Lobnik je na turnirju za svetovni pokal v Riccioneju dokazala, da njena prva kolajna v tem tekmovanju, ki se je je pred tednom dni razveselila v Oberwartu, nikakor ni bila naključna. Tudi v Italiji se je – tako kot v Avstriji – ovenčala s srebrno kolajno v kategoriji do 78 kilogramov.

Mladinska evropska prvakinja iz Poreča 2020, kjer se je le štiri dni pozneje veselila tudi bronaste kolajne na prvenstvu stare celine do 23 let, je tako vnovič potrdila svojo veliko nadarjenost. Na poti do novega drugega mesta je 21-letna članica JK Apolon Maribor Hoče včeraj nanizala tri prepričljive zmage in doživela le en poraz.

Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je Lobnikova v drugem z iponom ustavila Francozinjo Chloe Buttigieg (10:0), v četrtfinalu je bila boljša od Nemke Julie Hölterhoff (10:0), v polfinalu pa je prav tako z iponom ugnala domačo reprezentantko Giorgio Stangherlin (10:0). V velikem finalu je morala nato Metka znova priznati premoč vrhunski francoski judoistki, tokrat ji je osvojitev krstne zlate lovorike preprečila Fanny Estelle Posvite (0:10), lani bronasti na evropskem prvenstvu v Lizboni.

Judo klub Apolon Maribor Hoče bo ta petek (ob 16. uri) slovesno odprl nove prostore na Šolski ulici 14 v Hočah.

V Riccioneju se je že v soboto na drugo stopnico odra za najboljše povzpela tudi Maruša Štangar (do 48 kg). Anka Pogačnik (do 70 kg) je pristala na sedmem mestu, Patricija Brolih (do 78 kg), Juš Mecilošek (do 81 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg) pa so ostali brez uvrstitev.

Slovensko zastopstvo je bilo po zaslugi kolajn Štangarjeve in Lobnikove na turnirju enajsto najuspešnejše med 35 državami, kolikor jih je imelo svoje judoiste in judoistke v Italiji.