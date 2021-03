Mick Schumacher ob boku očetovih tekmecev

Fernando Alonso se po treh letih vraća z novim moštvom Alpine. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Brez besed o očetu

Carlos Sainz se bo preizkusil v Ferrariju. FOTO: Dan Istitene/AFP

Hamiltona še ne mika v pokoj

Sebastian Vettel je sedel v Aston Martin. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

»Formula 1 je štartala v sezono 2021, ki še vedno prinaša veliko pandemičnih izzivov. Prva dirka od rekordnih 23 bo v nedeljo Bahrajnu, zadnja šele 12. decembra v bližnjem Abu Dabiju.bo branil naslov svetovnega prvaka in lovil rekordnega osmega, s čimer bi dokončno prekosil. Med izzivalci pa bo tudi Schumijev sin...Mick, lani zmagovalec v formuli 2, je razkril, da se med drugimi uči tudi od, moža, ki je zamenjal njegovega očeta pri Ferrariju. Dvaindvajsetletni Nemec je pred svojo krstno dirko med elito izpostavil neverjetno dejstvo, da bosta dve generaciji v družini Schumacher tekmovali z nekaterimi istimi obrazi. Schumacher st. je zadnjo dirko odpeljal leta 2012 v Braziliji, takrat so že bili v karavani poleg 41-letnega Finca tudiin, ki se bodo pognali s štarta v Sakhirju.Mick je bil takrat star 13 let. »Prav navdušen sem, da se bom meril s takšnimi legendami. Osebno še najbolje poznam Kimija, vedno je zelo prijazen in mi tu in tam da kakšen nasvet,« je razkril novi član moštva Haas, ki pa ni želel odgovoriti na vprašanje, kako ponosen bi utegnil biti oče, ker je sin šel po njegovih stopinjah. »To so zasebne stvari. Tukaj nimam nikogar iz družine, moja družina je moštvo.«Še nekaj novosti v dirkaškem kadru prinaša sezona, zadnja pred radikalnimi spremembami v F1. Vettel je po šestih letih zapustil Ferrari in se preselil k Aston Martinu, dirkalniku pa je dal ime Honey Ryder po dekletu iz prvega filma o Jamesu Bondu. V Ferrariju ga je zamenjal, tega pa v McLarnu Ricciardo. V Renaultu, ki se je preimenoval v Alpine, bo njegov sedež nasledil Alonso. Perez bo v Red Bullu moštveni tekmec, kot kaže glavnemu konkurentu Hamiltonu in Mercedesu v boju za naslov.Hamilton je medtem namignil, da se ne namerava posloviti s to sezono, četudi je z Mercedesom podaljšal pogodbo samo za eno sezono. »V tem trenutku ne razmišljam o tem, da je to moja zadnja sezona. Leta 2022 bo prišlo do veliko sprememb in verjetno bo razburljivo. V naslednjih osmih mesecih bom videl, ali sem pripravljen za pokoj ali ne. Rekel bi, da bo odgovor negativen, a nikdar ne veš,« dirkaška žilica še vedno močno kljuva v Britancu, ki naj bi prvi presegel magično mejo 100 zmag. Zdaj je pri 95.Kvalifikacije za VN Bahrajna bodo jutri ob 16. uri, dirka v nedeljo ob 17.00.