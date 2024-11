Mike Tyson za Netflix spet v ringu

Kontroverzni ameriški boksar Mike Tyson se pri 58 letih vrača v ring. Dvoboj nekdanjega absolutnega svetovnega prvaka z vplivnežem Jakom Paulom je, čeprav uraden, sicer revialnega značaja, s prenosom na Netflixu, nastopom Tysona in vlogo vplivneža v mednarodni športni areni pa je dvoboj postal tudi svojevrstna posebnost.

»Če zmagam, bom postal nesmrten. Če pa umrem, to ne bi rad v bolnišnici, ampak v ringu,« je novinarjem v tridelni seriji Netflixa na vprašanje, zakaj se vrača, odgovoril Tyson.

Serija naj bi pred ekrane privabila čim več gledalcev in, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa, je Tyson v tej vlogi več kot hvaležen. »Lahko bi počival. Ampak tega tipa želim brcniti v rit,« pravi boksar.

S športnega vidika dvoboj 58-letnega Tysona in 31 let mlajšega Paula, ki bo na sporedu v noči na soboto, nima nikakršne teže. Razkriva pa vpliv in moč, ki jo ima Netflix pri marketingu v športu in doseg, ki ga ima v globalnem svetu. Boksarski promotor Nakisa Bidarian, ki skrbi za Paula, trdi, da se v noči na petek obeta doslej najbolj gledan boksarski dogodek v zgodovini.

Jake Paul je 31 let mlajši od svojega nasprotnika. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Stadion AT&T Stadium v Arlingtonu v Teksasu, kjer svoje tekme igra ekipa NFL Dallas Cowboys, in ki sprejme 80.000 gledalcev, je razprodan. Prenos pa bo Netflixu pokazal ves potencial športnih prenosov v bodoče.

V ozadju pa je velik denar. Tyson kot največji zvezdnik dogodka, bo po mnenju nekaterih strokovnjakov za nastop prejel med 50 in 100 milijoni dolarjev. In bržkone je prav to najpomembnejši odgovor na vprašanje, zakaj se vrača v ring.

Minila so leta njegovega razkošnega življenja in obdobja, ko je imel v luksuzni vili v Marylandu doma celo tigra in leva. Skupaj je za vse svoje želje doslej zapravil kar okrog pol milijarde dolarjev. Že leta 2003 pa je po druženju z napačnimi prijatelji in menedžerji ter tudi zaradi lastnih slabih odločitev tako rekoč bankrotiral. Zadnji milijon, tako Tyson, je porabil za odvajanje od drog in alkohola.

Dvoboj bi se moral odviti julija, a je bil zaradi zdravstvenih težav Tysona prestavljen. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Delno se je nato spet pobral z za nekatere dvomljivo konopljo, saj je postal promotor podjetja, ki se ukvarja s proizvodi te rastline, a milijonov na njegovem računu ni več. Za zaslužek bo v starosti tvegal celo svoje zdravje.

Dvoboj bi moral biti sprva na sporedu že julija, a je bil zaradi slabega zdravstvenega stanja Tysona, ki ima rano na želodcu, odpovedan. Tudi zato bo moral 24 ur pred dvobojem še enkrat na temeljit zdravniški pregled. A tudi z to ostaja rezervna varianta. Ker gre za uradni dvoboj, bi ga organizatorji lahko priredili tudi kot ekshibicijo. Nekaj posebnih pravil so si prireditelji že privoščili. Dvoboj bo dolg osem in ne 12 rund.

Oba boksarja preko družbenih omrežij pridno privlačita pozornost. Tyson objavlja posnetke s treningov, kjer s pripravljenostjo glede na svojo starost preseneča. Paul, ki ima na Instagramu več kot 27 milijonov sledilcev, na Youtubu pa več kot 20 milijonov, pa zase trdi, da bo novo veliko ime svetovnega boksa, čeprav tega v prejšnjih dvobojih ni dokazal: »Mika Tysona bom naučil, kako se boksa.«