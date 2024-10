Wayne Rooney izziva Zlatana Ibrahimovića v boksarskem ringu

Zlatan Ibrahimović in Wayne Rooney, dve ikoni svetovnega nogometa, bi lahko kmalu prestopila iz nogometnih igrišč v boksarski ring. Zamisel o tam se je najprej pojavila v britanskih medijih, zdaj pa odmeva tudi drugod po Evropi. Po besedah Mamsa Taylorja, enega izmed promotorjev agencije Misfits, ki naj bi ta dvoboj organizirala, Zlatan že dlje časa spremlja dogajanje v tej sferi in se zdi, da ga to zanima. Kot nekdanji kickboksar ima Šved določeno boksarsko ozadje in bi bil po mnenju Taylorja odličen kandidat za ring. »Zlatan je gledal številne naše borbe in že dolgo sledi Misfits boksu. Verjamem, da bi bil dober v tem, saj je že prej treniral borilne veščine,« je razložil Taylor. Prav tako so se pojavile informacije, da je Wayne Rooney, ki je že večkrat izrazil svoje navdušenje nad boksom, pripravljen sprejeti izziv in se pomeriti s Švedom, ki ima bosanske korenine.

Nekdanja soigralca pri rdečih vragih

Ibrahimović in Rooney nista le znanca; imata skupno nogometno preteklost, saj sta se srečala v dresu Manchester Uniteda. Med njunim obdobjem na Old Traffordu sta pod vodstvom Joseja Mourinha skupaj osvojila evropsko ligo, ligaški pokal in Community Shield. Takrat je bila njuna naveza na igrišču ključna za številne uspehe ekipe, zdaj pa bi lahko njuno sodelovanje znova oživelo, tokrat na povsem drugačen način.

Oba nekdanja nogometaša sta znana po svoji fizični pripravljenosti in tekmovalnosti. Ibrahimović je slovel po svoji spretnosti, vzdržljivosti in neverjetni telesni kondiciji, medtem ko je Rooney veljal za neustrašnega igralca, ki se je vedno boril z vso močjo. V ringu bi se torej lahko pomerila dva zelo različna sloga: Zlatanova hitrost in spretnost proti Rooneyjevi moči in vzdržljivosti. Takšen dvoboj bi bil prava paša za oči za vse športne navdušence, ki si želijo videti, kako se bivši nogometaši znajdejo v povsem drugačni športni panogi.

Ameriški novinar je Ibrahimovića, ko je bil še član kalifornijske ekipe LA Galaxy, vprašal, ali bi zamenjal svoj črni pas v karateju za eno redkih lovorik, ki mu v karieri manjka – naslov Lige prvakov. »Ibra« je v svojem značilnem slogu odgovoril, da nikakor ne, saj njegov pas odlično izgleda na njegovi domači steni.

Čeprav točen datum dvoboja še ni znan, pogovori med promotorji in obema športnikoma nakazujejo, da bi se lahko dogodek zgodil v bližnji prihodnosti. Njuna prehod iz nogometnih zvezdnikov v boksarske izzivalce bi bil nedvomno ena izmed bolj zanimivih športnih zgodb, ki bi privabila tako ljubitelje nogometa kot boksa.