Miniaturno življenje v šahu

Kakšne generične modrosti v svojem razvoju osvaja šahist?

V resnici je veliko bolj koristno vprašanje, kje lahko najdemo podobnosti med igranjem šahovske igre in igro resničnega življenja.

Dr. Jana Krivec je velemojstrica.



Šah je podobno kot življenje idealen poligon

Veliko ljudi, posebej nešahiste, zanima, katere so tiste posebne sposobnosti in talenti, ki omogočajo vrhunsko šahiranje. Toda v resnici je veliko bolj koristno vprašanje, kje lahko najdemo podobnosti med igranjem šahovske igre in igre resničnega življenja.In kako lahko uporabimo veščine, ki se jih naučimo skozi igranje šaha tudi zato, da smo boljši igralci življenja? Osnova, ki sproži ta transfer znanja, je samozavedanje tega, kar se dogaja v nas in raste v procesih različnih aktivnosti in izpopolnjevanja. Koliko razmišljate o tem, kaj mislite, čutite, doživljate? Pogled nazaj, na naše pretekle izkušnje, nam osvetli osvojena znanja in spretnosti, ki jih lahko prevedemo na različna življenjska področja, jih razširimo iz ene aktivnosti na splošne življenjske modrosti, ki jih lahko apliciramo povsod in tako obogatimo naš repertoar odzivov.Kakšne generične modrosti v svojem razvoju osvaja šahist? V okviru treninga se nauči motivacijskih tehnik, postavljati cilje, pomnilnih tehnik, vztrajnosti in odloženega nagrajevanja. Vedno ostaja radoveden raziskovalec, ki išče smisel v delu, ki ga opravlja.Med igranjem turnirjev šahist razvija sistematičnost razmišljanja, podprto z visoko koncentracijo v kombinaciji z ustvarjalnostjo in fleksibilnostjo. Uri se v odločanju ob konstruktivnem načinu soočanja s preprekami, sprejemanjem posledic svojih odločitev in prevzemanjem odgovornosti. Nauči se balansirati med aktivnostjo in potrpežljivostjo. Konstantno igro pogojuje ustrezno soočanje s čustvi v stresnih okoliščinah.Šahist mora razumeti, da je življenje nenehno učenje, kjer je volja do učenja, sprejemanje konstruktivnih kritik in spreminjanje del vsakdana in ne nekaj groznega, od česar je treba bežati. Vzpostaviti mora pozitiven življenjski nazor z zdravo mero ambicioznosti. Ne nazadnje pa je šahistova osebnost oplemenitena z visokim etičnim in moralnim nivojem.Vse te spretnosti so nepogrešljive na različnih življenjskih področjih, na poslovnem, športnem področju, v medosebnih odnosih in splošnem usmerjanju svoje življenjske poti. Zato je bil že včeraj čas, da se zavemo, kaj in zakaj počnemo, zbudimo sposobnosti povezovanja znanj in spremenimo življenjske aktivnosti v vseživljenjske modrosti. In šah, kot življenje, skoncentrirano na majhni plošči, nam ponuja idealen poligon za to.