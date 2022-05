Mivko spozna vsakega januarja

Proga La Dune v Riola Sardu bo v nedeljo gostila veliko nagrado Sardinije, na kateri se bodo tekmovalci merili za točke svetovnega prvenstva v motokrosu v razredih MXGP in MX2. Na osmi dirki sezone bosta Slovenijo spet zastopala Tim Gajser v prvem ter Jan Pancar v drugem razredu. Vodilni v skupnem seštevku v razredu MXGP Gajser je v izjemni formi. Zmagovalec šestih od dosedanjih sedmih dirk sezone je tudi na zadnji preizkušnji, ki je bila minuli konec tedna na progi Maggiora Park, pokazal veliko premoč nad tekmeci in spet dobil obe vožnji.

Četudi so bile razmere na blatni in tehnično težki stezi zelo zahtevne, pa je odpeljal zelo zrelo, premišljeno in suvereno. Zdaj ga na Sardiniji čakajo drugačne razmere, saj bo trdo podlago zamenjala mehka mivka. »Progo dobro poznam, saj na njej praktično vsak januar v pripravah na novo sezono res zelo veliko treniram. Želim si zadržati sproščenost, s katero sem vozil v Maggiori. To te naredi bolj močnega in ti da še več samozavesti. Upam, da bom tako nadaljeval tudi na Sardiniji,« pravi Gajser.

V skupnem seštevku sicer vodi z 81 točkami prednosti pred Francozom Maximom Renauxom. Do konca sezone je še trinajst dirk, a je Gajser trenutno razred zase. Lani je s poškodovano ključnico na sardinijski dirki zasedel 12. mesto. Prva vožnja VN Sardinije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10.