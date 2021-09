Mladi finski as prehitel vso konkurenco in – očeta

Končni vrstni red relija po Grčiji:

1. Rovanperä (Fin, toyota yaris) 3;28:24,6

2. Tänak (Est, hyundai i20) + 42,1

3. Ogier (Fra, toyota yaris) 1:11,3

4. Sordo (Špa, hyundai i20) 3:01,0

5. Greensmith (VB, ford fiesta) 5:45,0

6. Evans (VB, toyota yaris) 6:42,7

Vrstni red za svetovno prvenstvo (9/11):

1. Ogier (Fra, toyota yaris) 180

2. Evans (VB, toyota yaris) 136

3. Neuville (Bel, hyundai i20) 130

4. Rovanperä (Fin, toyota yaris) 129

5. Tänak (Est, hyundai i20) 106

Mladi finski dirkač(toyota yaris) je slavil še drugo zmago na relijih za svetovno prvenstvo. Potem ko je bil pred dvema mesecema najhitrejši že v Estoniji, je v svojo korist odločil še dirko po Grčiji.Rovanperä je na reliju Akropolis, na katerem je nastopil prvič, narekoval peklenski ritem od štarta do cilja, v katerem je imel 42,1 sekunde naskoka pred estonskim asom(hyundai i20). Na tretjem mestu je z zaostankom 1:11,3 minute za komaj 20-letnim Fincem pristal francoski šampion(toyota yaris), ki se je utrdil na vrhu skupne razvrstitve.Rovanperä, ki je na reliju po Grčiji dobil osem od 15 hitrostnih preizkušenj, je tako po številu zmag med svetovno elito že presegel svojega očeta, ki je edino zmago leta 2001 na Švedskem slavil s peugeotom 206. »Pred prihodom v Grčijo nisem imel najboljšega občutka, toda pokazalo se je, da smo v dobri formi in da lahko od samega začetka pritiskamo na vso moč. Brez tako dobre ekipe, ki je opravila izjemno delo, mi to ne bi uspelo. Imeli smo popoln dirkalnik za res zahteven reli. Kljub temu nismo imeli nikakršnih težav, za domačo dirko na Finskem pa si želim, da bi bili podobno hitri,« si je še mladi dirkač iz mesta Jyväskylä.Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo med 1. in 3. oktobrom na Finskem, kjer bo lahko Kalle Rovanperä, ki se je v skupnem točkovanju povzpel na četrto mesto, znova računal na bučno podporo številnih rojakov.