Mladi se zelo zanimajo za šah, a se ga nimajo kje učiti

V nedeljo se bo v Termah Čatež začelo posamično evropsko prvenstvo v šahu. Pred njim smo se pogovarjali z udarnima slovenskima predstavnikoma Matejem Šebenikom in Lauro Unuk ter izvedeli resnično marsikaj zanimivega. »Ravno v četrtek sem predavala na Gimnaziji Bežigrad, dijaki so mi na koncu rekli, da jih šah zelo zanima, a se ga nimajo kje učiti in trenirati. V Sloveniji skoraj ni več šahovskih krožkov, včasih so bili,« pravi ženska velemojstrica in mednarodni mojster. Velemojster pa je denimo povedal: »Ukrajinska šahovska zveza je pred dnevi pisno napovedala, da bodo vsi njeni igralci bojkotirali partije proti ruskim in beloruskim tekmecem na EP, ne glede na to, pod katero zastavo bodo nastopali.« Druge zanimivosti? Preberite članek!