Mladi val gluhih športnikov želi opozoriti nase tudi v Braziliji

Lani decembra bi se morali v Braziliji zbrati najboljši gluhi in naglušni športniki. Pa zaradi covida-19 to ni bilo mogoče. V teh dneh je v Južni Ameriki vse nared, da v mestu Caxias do Sul med 1. in 14. majem pripravijo 24. olimpijado gluhih.

»Imamo mlado ekipo, ki bi lahko posegla po odličnih športnih rezultatih. Atletika in tenis bosta tisti panogi, za kateri bomo držali pesti. Prepričan sem, da se bodo naši športniki vrnili iz Brazilije z vrhunskimi dosežki,« je pred odhodom slovenske odprave v Brazilijo ocenil Damijan Lazar, predsednik zveze ŠIS-SPK. Slovenske barve bodo branili Iris Breganski (sedmeroboj, skok v višino, skok v daljavo), Leja Glojnarič (sedmeroboj, skok v višino in met kopja), Tadej Enci (tek na 400 m z ovirami in brez) in teniški igralec Marino Kegl. Dekliški del je debitant na olimpijadi, medtem ko bo Kegl tekmoval tretjič, Enci pa drugič na najvišji ravni.

»Želim se uvrstiti v finale v skoku v višino in v metu kopja«

»Želim se uvrstiti v finale v skoku v višino in v metu kopja. Pri mnogoboju pa bi rada izboljšala svoj osebni rekord. Videli bomo, za kaj bo to dovolj. Optimalno sem pripravljena in veselim se svoje prve olimpijade gluhih. Šport je moje življenje. V njem zelo uživam, dajem vse od sebe, da pokažem, kako sem dobra in kaj zmorem. Želim biti enakovredna drugim, ko se ukvarjam s športom, pa se počutim svobodno,« je zagotovila 20-letna Brežičanka Leja Glojnarič, nad katero bdi trener Iztok Glojnarič, tudi njen oče.

Damijan Lazar FOTO: Blaž Samec

Na svojo prvo olimpijado odhaja tudi 21-letna Radovljičanka Iris Breganski. »Olimpijada gluhih je za nas največje možno tekmovanje. Dobre priprave so za mano. Verjamem, da bom zmogla,« pogleduje Iris v Brazilijo, kjer bo z njo trenerka in mama Iris Breganski, svoj as tudi sama atletinja.

»Zelo se veselim svoje druge olimpijade. Nekaj izkušenj že imam in želim jih dobro unovčiti. Začel bom v kvalifikacijah, tem bosta sledila polfinale in finale, v katerih želim do osebnega rekorda,« je poudaril 27-letni Velenjčan Tadej Enci, ki bo imel v teku na 400 metrov izjemno konkurenco. Kot nam je potrdil njegov trener Gregor Doberšek, je v Tadejevi paradni panogi prijavljenih kar 53 atletov iz 29 držav.

Na svoje tretjo olimpijado odhaja 26-letni Marino Kegl iz Murske Sobote. Pred petimi leti je bil četrti na igrah v Turčiji, na letošnje igre pa prihaja kot tretji na svetovni lestvici. V prvem krogu bo prost, potem pa bo začel lov na odmevno uvrstitev.

Rekorder je Samo Petrač

Gluhi se ne morejo meriti s športniki-invalidi, ki imajo omejene gibalne sposobnosti. Zato se športno udejstvujejo s sebi enakimi na olimpijadi gluhih, ki poteka od leta 1924. Najuspešnejši slovenski športnik med gluhimi je Samo Petrač, ki je osvojil šest odličij, kot edini pa se lahko pohvali tako z odličjem z zimske kot poletne olimpijade gluhih.

Prvi Slovenec, ki je nastopil na olimpijskih igrah gluhih, je bil pod jugoslovansko zastavo zdaj že pokojni Anton Kogovšek. Na zimskih olimpijskih igrah v Oslu, na Norveškem, je leta 1953 tekmoval v alpskem smučanju in osvojil dve kolajni. V smuku je bil drugi, v kombinaciji pa tretji. Slovenski športniki so vse od prvih nastopov veljali za uspešne, v času Jugoslavije so gluhi tekmovalci osvojili šest odličij na olimpijskih igrah, po osamosvojitvi Slovenije pa še 17.