Mladost pač ni izgovor

Tudi v tretje ni šlo, po kakovosti skupine B odbojkarske lige prvakov je bil za ACH Volley francoski šampion Tours v 3. kolu prava vaba za ugrizniti prve točke, a gostje so v dvorani Tivoli odnesli zmago s 3:1. Na koncu je za uspeh zmanjkala prava stalnost v igralnih prvinah skozi vse nize, pa tudi pri tej mladi ekipi nekaj več izkušenj. »Preprosto smo za takšno tekmo storili za odtenek preveč neumnih, nepotrebnih napak. Francoska ekipa je odigrala bolj konstantno kot mi, naša nihanja so bila večja kot njihova in to je to. Da so nihanja razumljiva, ker je to mlada ekipa, da, a to na koncu ne šteje. Če hočeš v takšni tekmi zmagati, mlad ali star, takšnih stvari ne smeš storiti,« je bil zgovoren trener ACH Volleyja Radovan Gačič.