ACH Volley dobil prvi niz, izgubil tekmo

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov vpisali še tretji poraz. V Ljubljani jih je s 3:1 (-22, 23, 23, 18) premagal francoski Tours, ki je tako drugič v skupini B zmagal.

Ljubljanska ekipa je dobro ocenila, proti komu ima največ možnosti za zmago. Francoski prvaki so se pokazali kot premagljiva ekipa, a je mladim gostiteljem, ki so sicer dobili prvi niz, v izenačenem boju zmanjkalo nekaj izkušenj. Predvsem v končnicah drugega in tretjega niza, ki so jih gosti dobili s tesnim izidom.

Četrto tekmo v ligi bodo slovenski prvaki odigrali že v četrtek, ko bodo gostovali v Rzeszowu pri Asseco Resovii.

več sledi ...