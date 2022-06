Mogočno morje navdih za športne velikane

V nadaljevanju preberite:

No, roko na srce, seveda sredozemske igre niso športno tekmovanje, tudi zaradi tega, ker zdaj udeleženke ne pridejo v najmočnejših zasedbah, ki bi bilo razvpito kot olimpijske igre ali svetovna in evropska prvenstva v globalno razširjenih in priljubljenih športnih panogah. A SI imajo nekaj, kar nima nihče. Ne pozabimo, Sredozemlje je zibelka civilizacije, antična Grčija nas s svojo poetično noto in lepoto kar vabi, da bi ponovno zaužili nekaj tega legendarnega helenskega duha. Stari Rim? Lahko obrnemo palec gor ali pa dol! O pestri zgodovini sredozemskih iger in o razpredelnici najuspešnejših držav po odličjih boste več izvedeli v članku.