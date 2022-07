Moški disk s slovensko močjo in baltsko folkloro

V nadaljevanju preberite:

Izkupiček Slovenije na svetovnem atletskem prvenstvu v Eugenu je po pričakovanjih, blešči seveda zlato odličje Kristjana Čeha v metu diska. V ZDA je prišel po velik zalogaj in si ga tudi pribojeval. Slovence in vse starocelince pa že od 15. do 21. avgusta čaka evropsko prvenstvo v Münchnu. Morebiti je redkokdo opazil, a moški met diska s Slovencem na čelu je imel povsem baltski priokus.