Na gala dogodku dobrodelnosti pod okriljem OKS je štafeto prevzel Goran Dragić

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je postal najuspešnejši ambasador programa Botrstvo v športu doslej. Roglič, ki je taktirko botra pred letom dni prevzel iz rok smučarke Tine Maze, je s partnerji za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij zbral izjemnih 200.180 evrov. V njegove čevlje bo v olimpijskem letu stopil košarkar Goran Dragić.

Lanska ambasadorka je za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij pomagala zbrati 135.000 evrov. Roglič je ob prevzemu štafetne palice dejal, da stopa v velike čevlje. Danes se je izteklo leto dni, odkar je v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) prevzel vlogo ambasadorja programa Botrstvo v športu. Na večerni gala prireditvi dobrodelne Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja je razkril, da je zbral preko 200 tisoč evrov.

Žogico dobrodelnosti je na prireditvi, na kateri so prikazali Rogličevo športno pot od mladih nog smučarskega skakalca do kolesarskega šampiona, predal košarkarju Goranu Dragiću, kapetanu zlate slovenske reprezentance, ki se je oglasil prek videopovezave onkraj luže. »Žal mi je, da me ni z vami. Sem preko 8000 km stran. Primož, hvala da si bil letos ambasador za zbiranje sredstev za mlade športnike, za ves čas, vložen trud, energijo. Vsa čast,« se je Rogliču ob predaji zahvalil Dragić.

Franjo Bobinac, Primož Roglič in Miroslav Cerar v pogovoru. FOTO: Blaž Samec

Kot je v šali dodal, sam sicer stopa v manjše čevlje, vendar se bo potrudil, da bo vsaj izenačil njegov zbir: »Obljubljam, da bom naredil vse, da izenačim zbrana sredstva.«

Danes je fundacija Primoža Rogliča objavila tudi razpis za pomoč kolesarjem, ki živijo v slabših finančnih okoljih. »Ravno danes smo objavili razpis. Fundacija bo dala 54 koles za enoletno uporabo, ob tem pa bo razdelila tudi 120 čelad, saj je varnost za nas zelo pomembna. V izjemno čast mi je, da lahko pomagam,« je dejal kolesarski as, ki poleg tega organizira tudi dobrodelno prireditev zlati krog, želijo pa se tudi povezati s klubi, kjer vadijo najmlajši, in jim priskočiti na pomoč.

»S to akcijo smo zbrali že več kot 700 tisoč evrov. Šport je fantastičen ambasador ugleda naše države, ob tem pa nagovarja mlade na pravi način. Nagovarja jih v jeziku, ki ga mladi najbolj razumejo. V jeziku prijateljstva, spoštovanja in sodelovanja. Vendar pa vsi, ki imajo voljo, željo in energijo, nimajo enakih možnosti. Zato je socialni vidik izjemno pomemben,« je dejal predsednik OKS Franjo Bobinac.

Dobrodelnega večera se udeležijo številna znana imena iz sveta športa. Na fotografiji Peter in Mina Prevc. FOTO: Blaž Samec

Fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij so pri OKS ustanovili leta 2015 na pobudo nekdanjega predsednika OKS Bogdana Gabrovca, letos pa prvič nosi ime Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij.

V zadnjih letih ima fundacija tudi svojega ambasadorja. Prvi je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa alpska smučarka Tina Maze.

Botrstvo v športu je skupni program OKS, Fundacije za podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom različnih športnih panog od 14 do 23 let. Ob tem pa morajo biti tudi uspešni učenci.