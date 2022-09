Na Hrvaškem Žuti, na Švedskem Ibra, pri nas Tomi

Med športniki, ki jim po koncu kariere nikakor ni dolgčas, že več let izstopa nekdanji odbojkar Tomislav Šmuc. Strokovni komentator tekem slovenske odbojkarske reprezentance na komercialni televiziji, lastnik športnega centra, predsednik komisije za odbojko na mivki pri evropski zvezi in še bi lahko naštevali. Že lep čas orje ledino tudi v enem od najhitreje rastočih športov na svetu.

Tudi večji del letošnjega svetovnega prvenstva je Šmuc pospremil z mikrofonom in slušalkami, ki so na trenutke komaj zadušile izjemno vzdušje v dvorani Stožice, v kateri so si slovenski odbojkarji priigrali nastop na zaključnem turnirju v Katovicah.

»Izpostavil bi izjemen uspeh naših odbojkarjev, menim, da jim moramo čestitati za četrto mesto,« je povedal 46-letni Ljubljančan. »Izpostavil bi Stožice s slovenskimi navijači, ki so bili zame nepremagljivi, ter dobro delo Odbojkarske zveze Slovenije in drugih udeležencev, ki so se v kratkem času pripravili na ta mundial. Edini minus je bil mogoče v nekoliko prazni dvorani na preostalih tekmah.«

Padel bo naslednji 'bum' na športni ravni. Velik navdušenec je tudi Tine Urnaut. Tomislav Šmuc

Komentiranje tekem je sprva dojemal kot konjiček, skupaj z uspehi slovenske reprezentance pa se seveda iz leto v leto podaljšuje tudi njegov delavnik. »Veseli me, da ljudje spremljajo odbojko, jasno pa je vse skupaj lažje ob dobrih rezultatih naših fantov in ob tako dobrih predstavah. Če bodo tako igrali še naprej, potem ne bo težav niti s komentiranjem,« je nadaljeval Šmuc, ki je kariero začel pri Brezovici, igral pa je tudi za Olimpijo, Salonit, Kamnik, Bled (ACH Volley), Prvačino, Črnuče, Piet Zoomers, Modeno in ZAKSA Kedzierzyn-Kozle.

Nikar ne odpišite Stožic

»Kariero sem zaključeval kar dolgo, niti ne vem točno, kje sem odigral zadnjo tekmo,« prizna Šmuc, ki je po zaslugi projekta Razvoj kadrov v športu pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije in pristojnega ministrstva za šport v zadnjih letih osvajal teoretično znanje menedžmenta v športu.

»Še ko sem igral, sem se začel spraševati, kaj bom počel po karieri, zaradi igranja v tujini in pomanjkanja študijev na daljavo pa sem bil v zaostanku. Zato sem se že takrat začel aktivno usposabljati na trenerskem področju. Najprej sem mislil, da bo šla kariera v to smer, ampak potem sem našel nov izziv,« se je na prehojeno pot ozrl Šmuc, ki se je s klopi Črnuč leta 2014 preselil k ACH Volleyju in mu v težkem denarnem položaju pomagal preživeti, s seboj pa je, denimo, pripeljal takrat šele 18-letnega blokerja Jana Kozamernika.

Danes eden najvidnejših članskih reprezentantov je po koncu letošnjih izločilnih bojev SP v Stožicah skrušen ugotavljal, da s soborci – vsaj v trenutni postavi – verjetno nikoli več ne bo doživel prvenstva v domovini. Šmuc je bolj optimističen.

»Bomo videli, tudi to SP ni bilo načrtovano, pa je na koncu prišlo k nam. Pustimo se presenetiti, jaz ne bi prehitro odpisal Stožic,« noče prehitevati nekdanji podajalec slovenske izbrane vrste, ki ga za prihodnost in podmladek ne skrbi. »Rezultati te reprezentance so predvsem plod dela slovenskih klubov v preteklih letih, tu gre zahvala vsem tistim, ki so v samem vrhu slovenske odbojke. Po zaslugi dobrega dela, ki se začne že v otroških vrstah, se za reprezentanco po mojem ni treba bati.«

Ibrahimović kralj padela

Skupaj s soigralcem iz osnovnošolskih dni Martinom Hrastom sta k popularizaciji odbojke močno pripomogla z znanim športnim centrom Ludus v Črnučah, ki obratuje v vseh letnih časih. Poleg odbojkarske šole, dvorane z mivko in zunanjih igrišč (tudi teniških in nogometnega) se lahko privrženci športa ob reki Savi že nekaj časa preizkusijo tudi v padelu, nekakšni mešanici tenisa in skvoša, ki z velikimi koraki osvaja Evropo in svet.

»To je moja nova ljubezen. Čudilo me je, da padela še ni v Sloveniji in na hitro sem se odločil postaviti prva tri igrišča, dva nova sta še v Kranju in na Ravnah na Koroškem. Menim, da bo padel naslednji 'bum' na športni ravni,« je o športu, ki je že dalj časa izjemno priljubljen v Španiji in Južni Ameriki, povedal Šmuc. Ne skriva, da bo na Ravnah med najbolj zagretimi rekreativci kapetan reprezentance Tine Urnaut, medtem ko se s svojimi centri v domovini ponašata tudi nogometna velikana Robert Prosinečki in Zlatan Ibrahimović.

»Tine je velik navdušenec, tudi igrali smo že skupaj. Ibrahimović ima šest športnih centrov na Švedskem, zdaj je ravno začel gradnjo novega centra s približno 20 igrišči v Milanu, kjer še vedno aktivno igra padel. Priložnost za povezovanje absolutno obstaja, ustanovili smo Padel zvezo Slovenije in smo že člani olimpijskega komiteja. V naslednjem letu bomo že začeli s tekmovanji na mednarodni ravni,« se proti novim projektom ozira Šmuc.