Po petih nizih padla še zadnja s seznama velesil

Slovenci tudi po šesti tekmi lige narodov ostajajo neporaženi. Šesta žrtev je bila Brazilija, ki je do tekme v Fukuoki dobila vseh sedem medsebojnih obračunov, dva v ligi narodov, dva na svetovnih prvenstvih (tudi na zadnjem v boju za bronasto kolajno) in tri prijateljske. A tokrat je morala priznati premoč, tako od zdaj ni več svetovne velesile, ki je slovenski odbojkarji ne bi nikoli premagali.

Evropski podprvaki so tudi tokrat pokazali zelo solidno predstavo, predvsem pa so navdušili z borbenostjo, nepopustljivostjo in mirnostjo. Ta je prišla do izraza v končnicah maksimalno izenačene tekme, kar v dveh so izničili zaostanek 22:24 in prišli do zmag. Mirnost in najbrž tudi večja želja po uspehu sta bržkone odločili, Slovenci so se z zmago še bolj približali olimpijskim igram, tokratne tekmece pa prehiteli tudi na petem mestu kakovostne lestvice reprezentanc sveta.

Slovenci so tekmo odprli z vodstvom s 4:0, z zanesljivo igro v napadu prednost dolgo časa vzdrževali in ni kazalo, da bi lahko na koncu niza trepetali. Toda tekmec jih je z dobrimi servisi Darlana ujel, po dveh zaporednih blokih Tončku Šternu tudi prehitel, po asu Adriana pa vodil z 20:18. Na koncu je imel tudi dve zaključni žogi, a požrtvovalna slovenska obramba ju je rešila, tako kot v nadaljevanju še eno. Dobro delo obrambe je z asom nadgradil Jan Kozamernik, Klemen Čebulj pa je izkoristil prvo zaključno žogo za vodstvo 1:0.

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v drugem nizu. Nobena izmed ekip si ni priigrala več od dveh točk prednosti, Brazilci so spet prišli do vodstva s 24:22. Slovenci so bili vnovič blizu, da bi dve zaključni žogi izničili, a je pri drugi Čebulj žogo v protinapadu poslal v avt.

Tretji niz je bil praktično kopija prvega. Slovenija je imela dolgo časa reči pod nadzorom, po asu Tončka Šterna vodila z 19:14, vendar se ji je nato za kratek čas ustavilo pri sprejemu, Lukas Bergmann je s servisi Brazilce vrnil v igro, spet so prišli do vodstva 24:22. Toda tako kot v prvem nizu so prednost zapravili, servisi Tineta Urnauta in odlična igra v obrambi sta razloga, da so Slovenci niz dobili, spet ga je zaključil Čebulj, tokrat z blokom.

Gheorghe Cretu sijajno vodi slovenske odbojkarje v ligi narodov. FOTO: CEV

Vodstvo Slovenije razmer na igrišču ni spremenilo. Nadaljeval se je boj za vsako točko, v četrtem nizu so imeli pobudo Brazilci, ki pa si večjega vodstva niso priborili. Slovenci so jih lovili, imeli dve priložnosti, da jih tudi ulovijo, obe je zapravil Tonček Štern. Zadnjo pri zaostanku 19:20. Štern je dobil tudi blok za izid 20:24, še pred tem je as dosegel Alan.

A Tonček Štern se je za napake iz četrtega niza oddolžil v »tie breaku«. Odigral ga je odlično, pomoč je imel tudi pri preostalih soigralcih. Predvsem Urnautu, ki je ekipi priboril zaključno žogo, ki so jo nato ekspresno spremenili v zmago. Za to je poskrbel brazilski blok, ki se je dotaknil mreže, sodniki sprva tega niso videli, a po ogledu zahtevanega posnetka morali odločitev spremeniti.

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil spet Tonček Štern, dosegel je 29 točk, kapetan Urnaut jih je prispeval 19.

Naslednji tekmeci čete Gheorgheja Cretuja bodo v soboto (ob 12.20 uri) domačini, Japonci.