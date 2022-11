Na OKS po starem, elektronskega glasovanja očitno ne bo

Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na 28. redni seji med drugim potrdil gradiva za volilno skupščino 16. decembra v Ljubljani, na kateri bodo izbirali novo vodstvo. Za predsednika se potegujejo Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je glede volilne skupščine nekoliko hudomušno dejal, da se zaradi zapletenega glasovanja, ki bo poleg tega potekalo z volilnimi lističi, »obeta zelo dolga skupščina, kosilo bo zagotovo na voljo, upam pa, da ne bo potrebna tudi večerja.«

Bobinac je tokrat znova predlagal, da bi bilo glasovanje elektronsko, kar sta podprla tudi Barada in Enzo Smrekar. Sodržnik je dejal, da so o tem razpravljali že na prejšnji seji IO, a je po pravilih OKS ta odločitev v pristojnosti skupščine in sedaj volilne komisije, ki se za to ni odločila. Takšno stališče je podprlo še nekaj članov IO na čelu z Gabrovcem. Člani IO so skupščini zato predlagali pobudo, da sprejme sklep za uvedbo elektronskega glasovanja za naslednje volitve.

Sonja Poljšak, ki vodi komisijo za zamejski šport, je navedla, da je Janez Sodržnik vnesel zmedo v vse tri skupnosti s svojimi obiski med iskanjem podpore mimo pravil v OKS, tudi pri volitvah te skupine za člana v skupščini OKS. Sodržnik je odvrnil, da kot prvi podpredsednik OKS ne potrebuje njenega dovoljenja za srečevanja s predstavniki športa v zamejstvu, kjer sicer zelo dobro delajo: »Dobil sem tudi kritične besede, ker se komisija v štirih letih ni niti enkrat sestala.«

Metod Ropret je dejal, da v »tem soočenju« podpira Sonjo Poljšak, Gabrovca pa pozval, naj pove, če ve za »pranje umazanega perila kandidatov« med obiski »terena«, kar se doslej ni dogajalo. Gabrovec je odvrnil, da je že dolgo nazaj sicer izrekel podporo Baradi, vendar pa potem ni storil nič za javno podporo njemu v korist. »Prosim vas, da se v zadnjih 25 dneh pred volitvami šport ne bi obnašal tako, kot se naše politične stranke,« je ta del seje zaključil Gabrovec.

Potrdili so poročilo o delu v mandatnem obdobju 2018-2022 ter načrt dela za prihodnje leto, ko načrtujejo 7,5 milijona evrov prihodkov in odhodkov, za letos pa je bilo v olimpijski sezoni po rebalansu na voljo osem milijonov.

Čeprav bodo tudi v letu 2023 velika tekmovanja pod okriljem OKS, med drugim evropske igre na Poljskem in Olimpijski festival evropske mladine (Ofem) v Mariboru, pa je bilo letos porabljenega več denarja, kot bo v prihodnjem zaradi zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ko je šlo za športne programe 1,9 milijona, za ostale dejavnosti OKS, povezanih z OI, pa 326.567 evrov. Finančno poročilo teh OI je IO potrdil.

Ob koncu zaradi nesklepčnosti niso odločali, da bi na skupščini sedanjega predsednika OKS Bogdana Gabrovca predlagali za častnega predsednika. Pred odločanjem sta sejo zapustila podpredsednika Janez Sodržnik in Enzo Smrekar ter tudi Gabrovec, ki je po vrnitvi v sejno sobo dejal, da ne bo dal temu predlogu soglasja.