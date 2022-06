NA OP ZDA je zablestel nekdajni amaterski prvak

Matt Fitzpatrick je zmagovalec odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v golfu. To je za 27-letnega Angleža prvi naslov na največjih turnirjih serije major v karieri, do katerega je prišel po dramatičnem zaključku in z izjemnimi udarci, medtem ko so izkušenejši tekmeci pod pritiskom odpadali eden za drugim. Zmaga mu je prinesla tudi 3 milijona evrov nagrade, lani je zmagovalec Jon Rahm prejel le 2,15 milijona €. Nagradni sklad se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 4,7 milijona € in je letos znašal 16,7 milijona €.

Fitzpatrick in domačin Will Zalatoris sta skupaj začela zadnji dan na prvem mestu in se do konca borila v razburljivem dvoboju, pri čemer se je nato vmešal še dodaten igralec, Scottie Scheffler.

Po razburljivem troboju je Fitzpatrick na igrišču Brookline v zvezni državi Massachusetts na zadnji luknji odigral dva pod parom igrišča in s skupnim izidom šestih udarcev pod parom zmagal pred Američanoma Scottiejem Schefflerjem, številko 1 na svetu, in Willom Zalatorisem. Slednja, ki sta si prislužila po 1,5 milijona €, sta potrebovala udarec več.

»To je nekaj, za kar sem delal tako dolgo, zelo dolgo,« je dejal Fitzpatrick na podelitvi nagrad: »Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. To je moja prva zmaga, največja.«

Fiztpatrick je postal šele drugi igralec golfa po velikem Jacku Nicklausu, da na istem igrišču osvojil tako amaterski naslov (leta 2013) kot tudi OP ZDA.