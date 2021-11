Na seji IO OKS odločno proti noveli zakona o igrah na srečo

Na kratko so obravnavali osnutek letnega delovnega načrta Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za 2022, ko je predvideno 8,619 milijona evrov prihodkov in odhodkov. Redna letna skupščina bo 16. decembra.

»Spremembe zakona o igrah na srečo, ki je prestal prvo sito v DZ, podpirajo levi in desni, da jasno povem. Odločno moram izpostaviti, da tega v športu ne podpiramo, že na prejšnji seji IO OKS smo o tem govorili, saj bo imela sprememba velike negativne učinke na Športno loterijo in posledično na Fundacijo za šport (FŠO), ki je eden od temeljev financiranja našega v mednarodnem merilu izjemno uspešnega športa,« je uvodoma povedal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Koncesijske dajatve iz iger na srečo so praktično edini vir FŠO in tudi sestrske Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). V slednjih, tako kot v športu, nasprotujejo uvedbi petih ponudnikov klasičnih iger na srečo namesto dveh tudi zaradi, kot navajajo, znatnih znižanj koncesnin, ker bi morali v tekmi za igralce povišati kvote izplačil. FŠO dobi med osem in deset milijonov evrov letno iz koncesijskih dajatev Športne loterije in Loterije Slovenije, ki sta sedaj edina ponudnika iger na srečo pri nas. DZ pa je 26. oktobra ob obstrukciji Levice, SAB, SD, LMŠ in nepovezanih poslancev z 39 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog novele zakona o igrah na srečo primeren za nadaljnjo obravnavo.

Nekaj predlogov je še na mizi

Blaž Perko je v nadaljevanju navzočim sporočil, da je za naslednji dve leti za šport iz državnega proračuna predlagan enak znesek kot za letos, za infrastrukturo pa dva milijona manj. Obenem pa naj bi bilo za slednje iz sklada za okrevanje po pandemiji možno črpati dodatni denar.

Iz predlogov za pomoč športu v okrevanju zaradi epidemije so bile zaenkrat sprejete le donacije za pravne osebe, ki so povišane za trikrat, nekaj predlogov pa je še »na mizi«, je navedel Perko. Sprememb pravil OKS, kar je v zadnjih mesecih dvignilo precej prahu, ne bodo obravnavali na decembrski redni skupščini, ampak na izredni marca prihodnje leto. Zakon o športu, ki je bil sprejet leta 2017, se bo po navedbah Gabrovca spreminjal pri določbah financiranja na lokalni ravni, možni so tudi nekateri drugi popravki.

Nekdanji alpski smučar Andrej Miklavc je bil potrjen za ambasadorja akcije Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) »Verjemi v šport«. Med 17 športniki bo za dve mesti v komisiji športnikov med OI v Pekingu kandidiral Jernej Damjan, nekdanji smučarski skakalec. Tudi za črpanje sredstev EU in drugih mednarodnih organizacij bo po načrtih že prihodnje leto v okviru služb začela delovati »EU pisarna«. IO je sprejel tudi merila za delovanje regijskih pisarn.