Na vrhu Agata Zupin in Kristjan Čeh

V ženski konkurenci napeto do zadnjega trenutka

Kakor so sporočili z Atletske zveze Slovenije (AZS), sta državni rekorder v metu diska(Ptuj) in državna rekorderka v teku na 400 metrov z ovirami(Velenje) zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. Za skupno zmago bosta prejela po 2000 evrov denarne nagrade.Čeh je največji korak do zmage naredil že na uvodnem mitingu sezone na domačem Ptuju, kjer je z novim državnim rekordom osvojil kar 14 točk. Osem točk je dodal še na državnem prvenstvu v Kranju in deset na mitingu v Novem mestu. Za potrditev zmage je moral nastopiti še na mitingu v Ljubljani (po pravilih mora imeti vsak tekmovalec najmanj štiri nastope), kjer je tekmoval v suvanju krogle. Čeprav s tem nastopom ni zbral nobene točke, je bilo 32 točk s treh tekem dovolj za skupno zmago.Na drugo mesto se je po zadnjem mitingu v Ljubljani povzpel skakalec s palico(Mass), ki je na štirih tekmah zbral 29 točk, tretji pa je bil z 28 točkami mladi tekač na 400 metrov z ovirami(Kladivar). Na četrtem mestu, ki še prinaša denarno nagrado, je s 26 točkami ligo končal(Mass), ki tekmuje v troskoku.Izjemno napet boj za skupno zmago smo videli v ženski konkurenci. Pred finalnim mitingom v Ljubljani so bile v igri za prvo mesto še tri tekmovalke. Skakalka s palico(Kladivar) bi z dobrim nastopom lahko ugnala dotlej vodilni, tekačicoin troskokašico(Mass), vendar pa je bilo preskočenih 450 centimetrov na koncu dovolj za tretje mesto (30 točk).Zupinova in Filipičeva sta na zadnjem mitingu svoji beri dodali po točko, tako da sta bili na koncu izenačeni (31 točk). O zmagovalki je odločal boljši rezultat po tablicah svetovne atletike. S 1115 točkami je bil več vreden rezultat Zupinove, Filipičeva pa je za njo zaostala zgolj za tri točke (1112 točk). Ljubljančanka bi morala na domačem mitingu v troskoku skočiti do 13,98 metra, od te daljave pa jo je na koncu ločilo devet centimetrov. V skupni razvrstitvi ni veliko zaostala niti šprinterka(Mass), ki je z 28 točkami zasedla četrto mesto.Za letošnjo atletsko ligo je štelo osem tekmovanj. Ob mitingih na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Novem mestu, v Ljubljani in dveh v Mariboru, še prvenstvo Slovenije za člane in članice ter atletski pokal Slovenije za člane in članice.