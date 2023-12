Mali princ se je poslovil od mladosti

V nadaljevanju preberite:

Kolesarski fenomeni, kakršen je Tadej Pogačar, se ne rodijo vsako desetletje. Tudi zato največje kolesarske nacije Sloveniji zavidajo 25-letnika s Klanca pri Komendi, ki tretje leto zapored kraljuje na vrhu svetovne lestvice. Svojo prevlado je v sezoni 2023 utrdil s 17 zmagami na vseh terenih, ki so potrdile, kako razkošen talent in zmagovit značaj ima.

Z njima je drugič najbolj prepričal slovenske športne novinarje. Ti so ga za športnika leta razglasili leta 2021, ko je osvojil svoj drugi Tour, in ga na piedestal postavili tudi letos. Pogi sicer še naprej lovi tretjo zmago na dirki po Franciji, na kateri ga je drugo leto zapored premagal Danec Jonas Vingegaard, je pa tekmece mlel vsepovsod drugod. Tudi na dirki po Flandriji, na kateri je slavil zgodovinsko prvo slovensko zmago, ob tem pa postal tretji kolesar, ki je dobil Tour in belgijsko kraljico klasik. Pred njim je to uspelo le Eddyju Merckxu in Louisonu Bobetu.