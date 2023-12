Slovenska športna kraljica četrti naziv posvetila tudi poplavljeni Koroški

V nadaljevanju preberite:

Na svetu je malo športnikov, ki tako dominirajo v svoji panogi kot Janja Garnbret, v Sloveniji ji ni para. Najboljša športna plezalka vseh časov in prva olimpijska zmagovalka iz Tokia je bila na prireditvi Športnik leta 2023 v Cankarjevem domu pri 24 letih že četrtič izbrana za najboljšo športnico Slovenije po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije.

Vmes sta njeno prevlado prekinili samo Anamarija Lampič in Urša Bogataj. Korošica je zbrala več glasov (336) kot pet najbližjih zasledovalk, Tina Šutej (107), Andreja Leški (75), Ema Klinec (60), Ilka Štuhec (43) in Ema Kozin (42). Zelo verjetno bo prihodnje leto podobno, saj bo najmočnejše slovensko orožje na olimpijskih igrah v Parizu, v obrambo naslova že od novembra vlaga ves svoj čas in energijo.

Kaj je ob tem povedala slovenska športna kraljica, kako je ocenila leto 2023 in kaj pričakuje od novega? Preverite izide glasovanja in vse zmagovalke od leta 1991.