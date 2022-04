Največ članskih lovorik Tivoliju

V Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja v Mariboru so uspešno pod streho spravili tridnevno državno prvenstvo v boksu, na katerem je v vseh starostnih in težnostnih kategorijah sodelovalo kar 156 borcev. V članski konkurenci so si največ zlatih kolajn izbojevali boksarji ljubljanskega Tivolija, ki so se po zaslugi Marka Makovca (do 75 kg), Gregorja Starašiniča (do 86 kg), Aljaža Bana (do 92 kg) in Dina Mandića (nad 92 kg) veselili kar štirih naslovov državnega prvaka.

Za najboljšega borca med člani so razglasili Nejca Petriča (Golden Gloves Gym), ki je v finalu polsrednje kategorije po soglasni sodniški odločitvi premagal Edina Sejdinovića (Tivoli), prepričljivega uspeha v zaključnem dvoboju – s prekinitvijo v uvodni rundi nad Blažem Cviklom (Tezno) – se je veselil tudi Tadej Černoga (Portorož, do 60 kg), z zgodovinskima dvema zmagama slovenski junak lanskega svetovnega prvenstva v Beogradu.

Z naslovom državnega prvaka v težki kategoriji se je okitil Aljaž Ban (na sredini), ki je v finalu ugnal Damjana Lukića (levo). FOTO: Lana Rašić

Med starejšimi mladinci si je pokal za najboljšega boksarja prislužil Luka Rašić (ŽBK Maribor, do 71 kg), med mlajšimi mladinci je to priznanje prejel Toni Kohek (Portorož), najboljši med kadeti je bil Mark Šepic (Legionar), med pionirji pa Elis Lutolli (Intercom Celje).

»Državno prvenstvo je bilo spet odlično prirejeno. S člani klubov smo se družili, izmenjevali izkušnje in se še bolj povezali. Kar zadeva borbe, moram povedati, da sem izjemno zadovoljen. Vsak dvoboj sem gledal z užitkom, saj so boksarke in boksarji resnično pokazali svojo kakovost, različne tehnike in bojevitost. S tako kakovostnimi dvoboji so boksarji dokazali, da naša pot in zadani cilji resnično vodijo v pravo smer. Zame so zmagovalci prav vsi in ob tem jim izrekam iskrene čestitke, zahvalil pa bi se tudi vsem trenerjem,« je poudaril Robert Reher, predsednik Boksarske zveze Slovenije (BZS).

Najboljši mladinec na državnem prvenstvu je bil Luka Rašić (desno, na fotografiji z Robertom Reherjem). FOTO: Lana Rašić