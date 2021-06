Namesto vesla in loparja v rokah slovenska zastava na otvoritvi OI

Prvič v zgodovini olimpijskih iger se bo zgodilo, da bosta nosilca iz posamezne države dva, športnik in športnica, slovensko trobojnico pa bosta v Tokiu nosila kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj in igralec namiznega tenisa Bojan Tokič.



Terčeljeva je na olimpijskih igrah debitirala leta 2012 v Londonu, septembra 2019 pa je postala svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah, s čimer je izpolnila tudi kvoto za nastop v Tokiu, je v sporočilu za javnost pojasnil vodja reprezentance Miroslav Cerar. V italijanski Ivrei je nato osvojila še srebrno kolajno na EP. Leta 2010 je maturirala na Gimnaziji Bežigrad in leta 2018 magistrirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.



»Počaščena in ponosna sem, da me je vodstvo slovenske olimpijske reprezentance izbralo za nosilko slovenske zastave na otvoritvi v Tokiu« je v izjavi, ki jo je prenesel Olimpijski komite Slovenije (OKS), povedala Terčeljeva.



Biti v družbi Rogliča, Pogačarja, Dončića in drugih je nekaj neverjetnega



Tokič ima veliko bolj bogate olimpijske izkušnje, saj bodo igre v Tokiu njegove četrte, a tudi zadnje. Nastopil je v Pekingu leta 2008, v Londonu leta 2012 in Riu de Janeiru leta 2016. Na prvih dveh se je uvrstil v tretji krog tekmovanja, leta 2016 pa v četrti krog in s svojimi nastopi navdušil privržence namiznega tenisa doma in po svetu. Na evropskih prvenstvih je Tokič osvojil dve bronasti kolajni med dvojicami ter po eno v posamični in ekipni konkurenci. V dolgi in uspešni športni karieri je s svojim odnosom do športa in optimizmom ničkolikokrat dokazal, da gre za vzornega športnika, na katerega je Slovenija upravičeno ponosna in si povsem zasluži privilegij nosilca zastave, dodaja Cerar.



»Nositi slovensko zastavo na otvoritvi olimpijskih iger mi pomeni ogromno. Hvala Olimpijskemu komiteju Slovenije, ker je prepoznal rezultate moje športne kariere. Biti izbran za nosilca v konkurenci (Primoža) Rogliča, (Tadeja) Pogačarja, (Luka) Dončiča in drugih vrhunski športnikov je res nekaj neverjetnega« je ob tem izjavil Tokič, ki bo po olimpijskih igrah prevzel vodenje belgijske namiznoteniške reprezentance.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: