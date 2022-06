Napočil čas praznika mojstrov brzic v Tacnu

Resda so ligaška tekmovanja na počitnicah, včeraj pa je padel zastor nad novo odmevno izvedbo kolesarske dirke po Sloveniji, a tudi novi junijski teden prinaša zanimiv športni koledar. Med drugim s še eno veliko prireditvijo pri nas, svetovnim pokalom mojstrov brzic v Tacnu pod Šmarno goro, kjer bo seveda med navzočimi tudi eden naših olimpijskih junakov lanskega poletja, kanuist Benjamin Savšek, včeraj v Krakovu na 2. mestu.

Ponavadi miren športni ponedeljek bo danes pritegnil predvsem ljubitelje plavalnega športa. V bazenu sodobne Donavske arene v Budimpešti se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo, prav danes pa bosta nastopila najbrž kar osrednja aduta slovenske izbrane vrste. Katja Fain se bo na 200 m prosto odločno lotila lova na popoldanski polfinale, nato pa predvidoma še na jutrišnji finale. Peter John Stevens bo poskusil nadaljevati uspešen niz slovenskih plavalcev na 50 m prsno. V družbi Fainove bo sicer prvič v tej disciplini na SP v poletni sezoni nastopila še Korošica Janja Šegel, ponedeljek prinaša tudi začetek vaterpolskih bojev na tem prvenstvu. Naslov iz Južne Koreje 2019 branijo Italiijani. Na Otočcu pa se bo začel ugledni mednarodni namiznoteniški turnir.

Janja Garnbret premika mejnike v plezalni steni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V zgodnjih torkovih urah bomo že vedeli, če je Colorado v finalu NHL svoje vodstvo v seriji proti Tampi povišal na 3:0 in vse tako še bolj približal končnemu slavju. Dopoldan (9.00) bodo naši odbojkarji začeli novo poglavje v ligi narodov, tokrat na Filipinih proti Nizozemcem. Okrog poldneva pa bodo v hokejski Podmežakli predstavili novi projekt naslednje sezone z glavnim trenerjem Gabrom Glavičem. Seveda se bo tako kot vsak dan do nedelje nadaljevalo SP v plavanju. Podobno tudi teniški turnirji, ki so seveda že v luči prihajajočega Wimbledona.

Sreda poleg omenjenih SP v plavanju ter namiznega tenisa na Otočcu ponuja začetek SP za rokometašice do 20 let v Celju. Slovenke se bodo za uvod ob 18.30 pomerile z Mehičankami. Dvignil se bo tudi zastor s kvalifikacijskim delom svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku, kjer je naša zlata olimpijka Janja Garnbret že večkrat opozorila nase.

Prve ure četrtka prinašajo tekmo št. 4 finala NHL med Tampo in Coloradom, ob 13. uri se bo slovenska odbojkarska vrsta na Filipinih pomerila z Argentino, prav takrat se bodo začeli polfinalni boji v moški konkurenci svetovnega pokala v plezanju. V Mariboru se bo razvnel boj na DP v kolesarstvu, v Trstu se bo na novinarski konferenci predstavila slovenska košarkarska reprezentanca pred sobotno prijateljsko tekmo z »azzurri«.

Pred košarkarsko reprezentanco je gostovanje v Trstu. FOTO: Thomas Coex/AFP

V petek bo oživel kajakaško-kanuistični Tacen, za uvod bodo na sporedu kvalifikacije. Mlade slovenske rokometašice se bodo v Celju (18.30) pomerile s Čilenkami, v Innsbrucku bo plezalni polfinale deklet. Seveda v dnevnem sporedu ostajata plavalna Budimpešta in namiznoteniški Otočec, v Komendi bo 4. pokal našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja.

Praznična sobota pri nas bo usmerila pogled tudi k Oranu v Alžiriji, kjer se bodo začele sredozemske igre, tokrat z res pisano paleto slovenskih adutov. V Tacnu se bo nadaljeval praznik na divji vodi (polfinale 9.00, finale 12.00), ob 13. uri bo za odbojkarje na Filipinih izziv tekme z Italijo, naši košarkarji bodo zvečer (20.30) igrali v Trstu, dve uri prej mlade rokometašice v Celju z Nemkami.

Zadnji dan poleg slovesa od Tacna, Otočca in plavalnega SP prinaša nadaljevanje sredozemskih iger, v Mariboru tudi DP v gorskem kolesarstvu, na Filipinih pa novi nastop odbojkarjev, ob 13. uri proti Japoncem.