Nasmeh pod čelado pomembnejši od osmega naslova svetovnega prvaka

Lewis Hamilton je medtem spoznal, da ni vse le v zmagah. FOTO: AFP

Ob ekipi Alpine (prej Renault), katere barve bo branil tudi španski povratnik, je svoj letošnji dirkalnik formule 1 včeraj predstavilo tudi znova favorizirano Mercedesovo moštvo, ki bo lovilo že osmi zaporedni naslov svetovnega prvaka tako med konstruktorji kot tudi med vozniki. Oči ljubiteljev kraljevskega avtomobilističnega bodo znova še posebej uprte v branilca lovorike»V prejšnjih letih je bil moj glavni cilj osvajanje naslovov. Toda medtem sem spoznal, da ni vse le v zmagah. Lani smo veliko govorili o enakopravnosti in prišli do zaključka, da je treba ukrepati. To je zame zelo pomembno, seveda pa srce slehernega dirkača v formuli 1 gori za to, da na stezi bolje opravi delo kot tekmeci,« je poudaril 36-letni Anglež, ki se še ni odločil, ali bo dirkal tudi v sezoni 2022.»Moram reči, da sem presrečen, ker sem uresničil večino svojih dirkaških ciljev. Zato se mi ne zdi nujno, da predaleč načrtujem svojo prihodnost. Ker živimo v nenavadnih časih, se mi zdi pravilno, da sem pogodbo z vodstvom Mercedesa podaljšal le za eno sezono,« je pojasnil sedemkratni svetovni prvak in pristavil, da bo – ko se bo vse skupaj malo umirilo – dobro razmislil o tem, ali bo dodal še kakšno sezono.V isti sapi je zanikal, da se počasi že spogleduje s koncem športne poti. »Še zmeraj sem izjemno motiviran in stoodstotno pri stvari, vendar preprosto ne vidim nobenega razloga, da bi se vezal za dalj časa,« je dejal Hamilton in na vprašanje, ali bo na njegovo odločitev o (ne)nadaljevanju kariere vplivala morebitna osvojitev osme lovorike, s katero bi izboljšal rekord legendarnega Nemca Michaela Schumacherja, odvrnil, da to ne bo igralo nobene vloge.»V formulo 1 nisem prišel, da bi zrušil rekorde. Ne, zame je pomembneje, ali imam na ustih še vedno nasmeh, ko si poveznem čelado na glavo. To pri meni šteje več kot število naslovov svetovnega prvaka,« je angleški šampion še povedal ob predstavitvi mercedesa W12, s katerim ima sicer letos velike načrte tudi Lewisov finski ekipni kolega. Letošnja sezona se bo sicer začela 28. marca v Bahrajnu.