Navijače Yamahe je spomnil, da je še vedno čudežni deček na motorju

O naslovu, ko bo prišel čas

40 točk je na prvih dveh dirkah SP zbral Johann Zarco, štiri več od Quartararoja in Viñalesa.

Le štiri zmage so v prejšnjih treh sezonah svetovnega prvenstva v razredu motoGP proslavili v tovarniškem moštvu Yamahe, v uvodnih dveh dirkah leta 2021 so dosegli že dve. Po, ki je bil najhitrejši na preizkušnji za veliko nagrado Katarja, se je na najvišjo stopničko VN Dohe na isti progi v Losailu povzpel, letošnja zamenjava zav ekipi. Kot pravi, je v nedeljo uporabil Viñalesovo strategijo, kar mu je prineslo četrto zmago v elitni konkurenci.»Oba sva začela dokaj zadržano. Sredi petega kroga sem bil deveti, nato lep čas osmi. Vozil sem v nenavadni skupini, Maverick pa je bil še bolj zadaj. Ko me je poskušal prehiteti, sem ugotovil, da ne kaže več paziti na obrabo gum in da se moram prebiti v ospredje. To mi je uspelo dokaj gladko. Na cilju sem zadovoljno ugotovil, da sem vse počel povsem obratno kot na prvi preizkušnji sezone, ko sem na istem prizorišču zasedel peto mesto,« je pojasnil Quartararo, ki je na cilju prekosil Ducatijeva aduta za poldrugo sekundo; njegov francoski rojakje z vnovično osvojitvijo drugega mesta prevzel skupno vodstvo v SP, tretji je bil Španec. Junak prejšnjega konca tedna Viñales se je moral sprijazniti s petim mestom.Začetek sezone je potrdil, da imajo Ducatijevi motorji nesporno prednost v največji možni hitrosti. A prav tako, da na dirkah odločajo številni dejavniki, med drugim pospeški, zaviranje in spretnost pri premagovanju zavojev, kar je dvakrat prevesilo tehtnico na stran Yamahe. Quartararo in Viñales sta prikazala po dve različni predstavi, a sta vozila dovolj uravnoteženo, da sta prikrila šibke točke njunega konjička, predvsem pa sta znala najbolje prihraniti pnevmatike za zaključne kroge.»Po uvodni dirki smo izboljšali le nekaj malenkosti v elektroniki. Toda na progi sem se počutil zelo samozavestno, izjemno sem zadovoljen s sposobnostmi letošnje yamahe YZR M1. Prepričal sem se, da dirke še zdaleč ni konec, če zdrsneš na osmo ali deseto mesto,« ocenjuje Quartararo, ki bo 20. t. m. dopolnil 22 let. Kljub mladosti ima že precej izkušenj v kraljevskem razredu, v katerem tekmuje tretjo sezono.Lansko SP je začel v imenitnem slogu z dvema prvima mestoma v Jerezu, nato je bil najhitrejši še v Barceloni in s tremi zmagami izstopal med vsemi dirkači. Zaradi dveh odstopov in štirih bledih nastopov, ob katerih se ni uvrstil v najboljšo deseterico, pa se je moral zadovoljiti z osmim mestom v končni razvrstitvi. Pristal je tri stopničke nižje kot leto dni poprej in takrat si je rekel, da se mora prvenstva lotiti precej bolj stanovitno in da ne sme prezgodaj razmišljati o naslovu prvaka.»Vem, kolikšen je moj potencial, a letošnje sezone sem se lotil povsem drugače. Lani sem že v Jerezu začel razmišljati o šampionski lovoriki, zdaj imam v mislih zgolj naslednjo dirko na Portugalskem 18. t. m. Seveda bo prišel tudi trenutek, ko bom, upam, lahko začel razmišljati o vrhu razpredelnice, dotlej pa se moram osredotočiti na vsako etapo posebej. Da bi lahko uresničil svoje sanje, moram zbrati čim več zmag in se čim večkrat prebiti v najboljšo trojico,« je prepričan Fabio Quartararo.