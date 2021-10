Ne bo taktično nabiral točk, še naprej bo vztrajal v divjem ritmu

Zdi se mi prav, da se kljub tveganju vsakič potegujem za zmago, če bo le dosegljiva.

Fabio Quartararo



Mamo bi skoraj zadel infarkt, oče pa je zelo užival

Francoz bo še naprej lovil prva mesta v SP. Foto Foto Karim Jaafar/AFP

8 zmag je doslej dosegel Fabio Quartararo v elitnem razredu motoGP, pet v letošnji sezoni.

Razočaran nad yamaho 2022

Motociklistično svetovno prvenstvo se bo v nedeljo nadaljevalo z dirko za veliko nagrado ZDA, kar pri ljubiteljih hitrosti prebuja mešane občutke. Odkar so leta 2013 uvrstili preizkušnjo na spored SP, v elitnem razredu motoGP le enkrat ni zmagal(leta 2019, ko je padel pri prepričljivem vodstvu), ki se po lanskem zlomu nadlakti le počasi vrača v nekdanjo šampionsko formo. Zato pa je v njej že lep čas: v Austinu bi se lahko povsem približal prvemu naslovu prvaka.Francoski adut Yamahe ima namreč štiri dirke pred koncem sezone zelo lepo prednost pred zasledovalci. Na uvodnih 14 postajah svetovnega prvenstva je proslavil pet zmag in zbral 234 točk. Najbolj se mu je približal Italijan(Ducati), ki je z dvema uspehoma na zadnjih preizkušnjah v Alcañizu in Misanu prišel do 186 točk, tretji je brez ene same zmage letos branilec naslova v konkurenci motoGP, Španec(Suzuki) s 167 točkami.»V Austin sem prišel z 48 točkami naskoka. Pred časom sem menil, da bom po nastopu v Misanu razmišljal zgolj o osvojitvi šampionske lovorike in da bo moja vožnja usmerjena v taktično nabiranje točk, toda zdaj sem se odločil, da bom še naprej vztrajal v dosedanjem ritmu. Zdi se mi prav, da se kljub tveganju vsakič potegujem za zmago, če bo le dosegljiva. Pred dvema tednoma bi mojo mamo skoraj zadel infarkt, ko je spremljala moj lov za Bagnaio, oče pa je neizmerno užival v razburljivem dvoboju,« je pojasnil Quartararo.Vodilni dirkač SP je doslej le enkrat štartal v Austinu na dirki motoGP. V svoji krstni sezoni v kraljevskem razredu je zasedel sedmo mesto in od daleč doživel smolo Marca Marqueza, ki je zletel s proge 12 krogov pred ciljem in zapravil priložnost, da bi ostal pri stoodstotni uspešnosti v Teksasu. Hudomušneži so takrat pripisali njegovo nezgodo dremežu zaradi zdolgočasenosti, saj bi bil sicer vnovič najhitrejši. Lani je VN ZDA odpadla zaradi pandemije koronavirusa, letos pa se bo za vrh potegovala množica kandidatov.»Po svoje bilo lepo, če bi v nedeljo zmagal Marquez, saj se je nekako uveljavil kot austinski 'šerif'. Toda nihče mu ne bo ničesar podaril in tega si niti sam ne želi. Tudi jaz bom dirkal na vso moč, saj bo minilo že pet tednov, odkar sem okusil slast zmage v Silverstonu, po tistem sem bil osmi na VN Aragonije in drugi v San Marinu. Zato mi ne pade misel, da bi vozil zadržano,« je odločen as iz Nice, ki se pri 22 letih še zdaleč ni naužil vseh dirkalnih užitkov. Hkrati pa se ne boji, da bi podobno kot lani zapravil prednost pred tekmeci v zaključnih tednih prvenstva. Minuli teden je izkoristil tudi priložnost za testiranje nove yamahe za sezono 2022 v Misanu in bil razočaran nad prvimi občutki.»Gre sicer za prvi prototip z dobrim okvirjem, pričakoval pa sem, da bo pogonski agregat naredil name večji vtis. Poskušali smo odpraviti nekaj slabosti, a na žalost brez uspeha. Nismo se mogli premakniti z mrtve točke, pri nekaterih poskusih pa je bilo vse skupaj še slabše. Časa za izboljšave bo vendarle še dovolj, za začetek v Jerezu, zdaj sem osredotočen na letošnjo različico motorja, na kateri se zelo dobro počutim,« zagotavlja Fabio Quartararo.