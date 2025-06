Nemški as je mojster za podaljške

Hokejisti Edmonton Oilers so se po zaslugi Leona Draisaitla vrnili v boj za Stanleyjev pokal. Nemški zvezdnik je v gosteh v Sunrisu zadel v podaljšku četrte tekme proti Florida Panthers in naftarjem prinesel zmago s 5:4. S tem so gosti finale na štiri zmage proti branilcem naslova izenačili na 2:2.

Draisaitl je zmagoviti gol v podaljšku dosegel tudi na uvodni tekmi finalnega boja. Devetindvajsetletnik je postal šele tretji igralec v zgodovini lige NHL, ki je v končnici dosegel dva gola v podaljšku.

»Je eden najboljših igralcev na svetu,« je o Nemcu dejal soigralec Vasilij Podkolzin. »Neverjeten je; vedno se lahko zanesemo nanj,« je dodal Ryan Nugent-Hopkins.

Naftarjem je na četrti tekmi uspelo zmagati, čeprav so po prvi tretjini zaostajali že z 0:3. Gostje so v drugi tretjini izenačili s tremi goli v nekaj manj kot 12 minutah, Draisaitl pa je Podkolzinu pomagal tudi za izenačenje na 3:3. Sredi tretje tretjine je Edmonton celo povedel, a so se panterji z golom 20 sekund pred koncem tretjine zbrali za podaljšek.

Kar tri od štirih tekem letošnjega finalnega dvoboja so se odločile v podaljšku. To se je v zgodovini finala NHL zgodilo le štirikrat.

Boj za naslov se zdaj vrača v Edmonton, kjer bo peta tekma v soboto po lokalnem času. Lani je Florida osvojila naslov v sedmih tekmah.