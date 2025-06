Panterji napolnili mrežo Naftarjev za vodstvo v seriji

Hokejisti Florida Panthers so na tretji tekmi finala severnoameriške lige NHL na domačem ledu nadigrali Edmonton Oilers s 6:1. Branilci naslova v boju za Stanleyjev pokal na štiri zmage so povedli z 2:1, tudi četrta tekma bo v Sunrisu.

Brad Marchand je postal najstarejši igralec, ki je dosegel gole na prvih treh tekmah finala, Sam Bennett pa je dodal svoj 14. gol v končnici NHL. Prav Marchand in Bennett sta skupaj v finalu dosegla osem golov za Florido, ki je bila tokrat dominantna v skoraj vseh pogledih.

»Imamo zelo široko ekipo,« je po zmagi dejal Marchand. »Ena od naših prednosti je globina moštva, od napadalcev do obrambe in vratarjev.« Napet boj med tekmecema je v zaključnem delu tekme zaznamovalo več pretepov, saj je frustracija Naftarjev naraščala.

Panterji in Naftarji so se tako na prvi kot drugi tekmi pomerili v napetih podaljških, rezultat dvoboja pa je bil izenačen, 1:1 v zmagah. Tokrat pa so bili branilci naslova odločeni, da se bodo izognili še enemu boju v podaljšku in so v svoji dvorani Amerant Bank odlično začeli, potem ko je Marchand popeljal domačo ekipo v vodstvo po samo 56 sekundah prve tretjine.

Carter Verhaeghe je podvojil prednost Panterjev z igralcem več 2:15 pred koncem prve tretjine in Florido popeljal na udobno prednost dveh golov. Corey Perry, pri 40 letih najstarejši igralec finala, je Edmonton vrnil v igro, potem ko je na začetku druge četrtine poslal plošček mimo vratarja domačih Sergeja Bobrovskega.

Vendar so domači odgovorili v dveh minutah, ko je Sam Reinhart visoko premagal Stuarta Skinnerja za 3:1. Napad se je nadaljeval z goloma Bennetta in Aarona Ekblada, preden je Evan Rodrigues na koncu tekme zapečatil zmago.

»Na koncu smo igrali tako, kot si je Florida nekako želela,« je dejal vratar Oilers Stuart Skinner, ki je izgubil mesto med vratnicama, potem ko je prejel pet golov iz 23 strelov. »Nocoj so bili tekmeci enostavno odlični.«